Arxivada. Aquesta ha estat la decisió del jutge en pràctiques del Jutjat d’Instrucció número 32 de Barcelona per tancar l’espionatge amb el programari espia Pegasus a l’exvicepresident del Parlament, Josep Costa. En una breu resolució, de tres pàgines, el jutge conclou que no hi ha motiu per continuar la instrucció i posa en dubte les conclusions de Citizen Lab, l’organisme que va descobrir l’espionatge dels dispositius mòbils a destacats líders civils, institucionals i polítics del Procés així com els seus advocats.
L’instructor també argumenta per tancar el cas, la negativa de Costa a aportar el seu dispositiu mòbil per ser analitzat pels forenses informàtics policials. De fet, és una negativa recurrent dels espiats per, precisament, evitar que sigui esborrat qualsevol rastre o bé es pugui obtenir més informació de l’activitat dels espiats. En aquest sentit, retreu que a Costa que la denúncia només se sustentés per “un article de premsa, documents del Consell d’Europa i del Parlament Europeu relatiu a l’ús de spyware als estats membres, un article d’Amnistia Internacional i un informe del Síndic de Greuges amb la rúbrica “Cas Pegasus: Vulneracions de dret a la intimitat, la defensa i altres drets”.
Citizen Lab… només les conclusions
El jutge afegeix que “l’única menció” de Costa “relativa a la utilització del spyware Pegasus, consisteix en la inclusió del seu nom en un llistat d’altres sense cap al·lusió al o als moments d’afecció, el terminal que n’hagués estat objecte, així com, tampoc, als indicadors de compromís o traça d’infecció que poguessin haver trobat”. En la mateixa línia, l’instructor critica que malgrat que Costa “li atorgui valor precís a l’informe de Citizen Lab, del qual només es disposen de les conclusions, la veritat és que, almenys així es desprèn de la seva pròpia declaració a preguntes del Ministeri Fiscal, aquest laboratori s’ha limitat a l’anàlisi dels missatges”.
“Per tant, d’això tampoc no cal inferir una justificada comissió que fonamenti la continuació de la instrucció, ja que, una vegada més, no hi ha comprovació material de la infecció del dispositiu”, conclou. Un argument que emfatitza la negativa de Costa a lliurar el seu terminal al “laboratori especialitzat” que designi la instrucció judicial.
L’arxivament del cas contrasta amb la notícia d’aquesta setmana de l’ordre del mateix jutjat, però no del mateix jutge – José Antonio Cruz de Pablo– de ressuscitar una investigació que semblava dormir el son dels justos. En concret, la investigació sobre l’espionatge amb Pegasus als exdiputats de la CUP David Fernández, Albert Botran i Carles Riera. L’instructor va ordenar investigar els comptes del grup NSO, fabricant del programari, i va ordenar al Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), desclassificar la documentació sobre el suposat ciberespionatge.