L’exvicepresident del Parlament de Catalunya, Josep Costa, ha denunciat un cas de discriminació lingüística per part de dos agents de la Guàrdia Civil. Segons els fets exposats pel jurista en un fil a la xarxa social X, abans Twitter, els dos agents de l’institut armat el van retenir durant una hora i li van imposar dues multes de trànsit i dues en aplicació de la llei mordassa mentre els parlava en català. “La Guàrdia Civil continua sent la perfecta imatge de la puta Espanya catalanòfoba, autoritària i corrupta. Ahir un parell de xusqueros em varen retenir durant 1 hora i em varen posar dues multes de trànsit i dues de la llei mordassa, totes falses per parlar-los en català”, ha explicat Costa.
El jurista també explica que l’episodi catalanòfob va succeir mentre estava empenyent la seva motocicleta, perquè s’havia quedat sense bateria. En un principi, diu, que els agents “suposadament em volien ajudar”, però afegeix que “com que els vaig ‘faltar al respecte’ varen començar amb el típic ‘los papeles‘ i varen intentar fins i tot confiscar la moto” i van avisar la grua. En aquest sentit, afegeix que la Policia Local es va negar a endur-se la moto perquè “òbviament no hi havia base legal”. “També es varen negar a signar les multes per no portar casc i circular per la vorera que al final es varen inventar aquell parell. Un d’ells, per cert, no portava identificació”, ha remarcat.
La Guardia Civil continua sent la perfecta imatge de la puta Espanya catalanòfoba, autoritària i corrupta. Ahir un parell de xusqueros em varen retenir durant 1 hora i em varen posar dues multes de trànsit i dues de la llei mordassa, totes falses per parlar-los en català.— Josep Costa (@josepcosta) December 17, 2025
(1/3)
Costa publica l’àudio de la conversa amb els agents de la Guàrdia Civil
Després de denunciar els fets a la xarxa social, Josep Costa ha publicat l’àudio per contrarestar els “sospitosos habituals diuen que m’he inventat l’abús d’autoritat de la Guàrdia Civil” i diu que disposa de “gravacions i testimonis” per provar-ho als jutjats. En la gravació, es pot apreciar que els agents són incapaços de justificar l’acusació de “falta de respecte a l’autoritat”, un dels motius per multar-lo. Josep Costa pregunta de forma reiterada quina és exactament la falta de respecte què ha comès per ser multat, però els guàrdies el responen amb evasives: “Se le va denunciar administrativament por no colaborar con nosotros y por faltarnos el respeto”.
Els sospitosos habituals diuen que m’he inventat l’abús d’autoritat de la Guardia Civil. La mala notícia per a ells, i sobretot per als agents Z99472K i K54315A, és que no només ho puc demostrar a Twitter sinó que tenc gravacions i testimonis suficients per provar-ho als jutjats. pic.twitter.com/e9050JpHK9— Josep Costa (@josepcosta) December 18, 2025
Quan Costa els demana sobre si parlar en català és una falta de respecte, un dels dos agents li diu que “no es por hablar catalán o no hablarlo. No hay problema, yo no tengo problema ninguno” i es nega a comunicar-li la “falta de respecte” que posarà en la denúncia. “La notificaremos en la denuncia. Si necesita copia de la denuncia puede pasarse por el cuartel”. Costa conclou: “Quina és la falta de respecte? Que no els hi he dit bon dia?”. L’àudio, de més d’un minut i mig, acaba amb el lletrat afirmant que els agents s’ho estan inventant tot i que la situació és un “abús d’autoritat”.