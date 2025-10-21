Júlia Ojeda, doctora en literatura catalana i membre del comitè polític d’Alhora ha denunciat un episodi de catalanofòbia que ha viscut en un establiment de Palma. Concretament, a la botiga de mobles Hipermueble, situada al carrer Aragó, 157, un establiment on volia fer una compra i, a més, també havia de recollir un paquet. En conversa amb El Món ha explicat que el gerent “m’ha tret físicament i a crits”, i ha anunciat que interposarà una denúncia contra la botiga a la Policia Nacional i també presentarà una queixa a Consum.
Ojeda ha relatat en una piulada al seu compte de X, abans Twitter, que el gerent de l’establiment “m’ha expulsat del seu negoci després de negar-me a canviar al castellà essent jo la clienta”, ja que volia comprar un llit. “M’ha tret tot el repertori: ‘estamos en España’, ‘no eres catalana eres española’, ‘qué pone en tu DNI’ i fins i tot Rufián”.
No cal dir que el fet de ser dona i catalana(catalanoparlant) ha set la cirereta del pastís. Avui tocarà dormir en el mateix llit, però no seré jo qui dormi malament. Som més forts que ells, no cediu, els drets del país i la terra són nostres. https://t.co/IPYOgU6J0P— Júlia Ojeda Caba (@juliaojedacaba) October 21, 2025
Ella, en tot moment, ha defensat els seus drets lingüístics i això, segons ha explicat a aquest diari, “hem tingut una conversa molt violenta i m’ha tret físicament i a crits de la botiga”. Ho ha fet, segons explica en una segona piulada “davant de la mirada avergonyida dels seus treballadors, el més compassiu m’ha ofert un got d’aigua, en castellà”.
“No he reaccionat bé”
Amb tot, Ojeda ha reconegut que no “reaccionat bé” davant l’actuació del gerent de la botiga, i ha destacat que “hauria d’haver demanat el full de reclamacions i trucar a la policia local si no li donava”. D’altra banda, diu que el fet de ser dona, catalana i catalanoparlant ha estat “la cirereta del pastís”. “Avui tocarà dormir en el mateix llit, però no seré jo qui dormi malament. Som més forts que ells, no cediu, els drets del país i la terra són nostres”, ha conclòs.