Júlia Ojeda, doctora en literatura catalana y miembro del comité político de Alhora ha denunciado un episodio de catalanofobia que ha vivido en un establecimiento de Palma. Concretamente, en la tienda de muebles Hipermueble, situada en la calle Aragón, 157, un establecimiento donde quería realizar una compra y, además, también debía recoger un paquete. En conversación con El Món ha explicado que el gerente “me sacó físicamente y a gritos”, y ha anunciado que interpondrá una denuncia contra la tienda en la Policía Nacional y también presentará una queja a Consumo.

Ojeda ha relatado en un tuit en su cuenta de X, antes Twitter, que el gerente del establecimiento “me expulsó de su negocio después de negarme a cambiar al castellano siendo yo la clienta”, ya que quería comprar una cama. “Me sacó todo el repertorio: ‘estamos en España’, ‘no eres catalana eres española’, ‘qué pone en tu DNI’ e incluso Rufián”.

No cal dir que el fet de ser dona i catalana(catalanoparlant) ha set la cirereta del pastís. Avui tocarà dormir en el mateix llit, però no seré jo qui dormi malament. Som més forts que ells, no cediu, els drets del país i la terra són nostres. https://t.co/IPYOgU6J0P — Júlia Ojeda Caba (@juliaojedacaba) October 21, 2025

Ella, en todo momento, ha defendido sus derechos lingüísticos y eso, según ha explicado a este diario, “hemos tenido una conversación muy violenta y me ha sacado físicamente y a gritos de la tienda”. Lo ha hecho, según explica en un segundo tuit “ante la mirada avergonzada de sus trabajadores, el más compasivo me ofreció un vaso de agua, en castellano”.

“No he reaccionado bien”

Con todo, Ojeda ha reconocido que no “reaccionó bien” ante la actuación del gerente de la tienda, y ha destacado que «debería haber pedido la hoja de reclamaciones y llamar a la policía local si no se la daban”. Por otro lado, dice que el hecho de ser mujer, catalana y catalanoparlante ha sido «la guinda del pastel”. “Hoy tocará dormir en la misma cama, pero no seré yo quien duerma mal. Somos más fuertes que ellos, no cedáis, los derechos del país y la tierra son nuestros”, ha concluido.