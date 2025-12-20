El exvicepresidente del Parlamento de Cataluña, Josep Costa, ha denunciado un caso de discriminación lingüística por parte de dos agentes de la Guardia Civil. Según los hechos expuestos por el jurista en un hilo en la red social X, antes Twitter, los dos agentes del instituto armado lo retuvieron durante una hora y le impusieron dos multas de tráfico y dos en aplicación de la ley mordaza mientras les hablaba en catalán. «La Guardia Civil sigue siendo la perfecta imagen de la puta España catalanófoba, autoritaria y corrupta. Ayer un par de xusqueros me retuvieron durante 1 hora y me pusieron dos multas de tráfico y dos de la ley mordaza, todas falsas por hablarles en catalán», ha explicado Costa.

El jurista también explica que el episodio catalanófobo ocurrió mientras estaba empujando su motocicleta, porque se había quedado sin batería. Al principio, dice que los agentes «supuestamente me querían ayudar», pero añade que «como les ‘falté al respeto’ empezaron con el típico ‘los papeles‘ e intentaron incluso confiscar la moto» y avisaron a la grúa. En este sentido, añade que la Policía Local se negó a llevarse la moto porque «obviamente no había base legal». «También se negaron a firmar las multas por no llevar casco y circular por la acera que al final se inventaron aquel par. Uno de ellos, por cierto, no llevaba identificación», ha remarcado.

La Guardia Civil continua sent la perfecta imatge de la puta Espanya catalanòfoba, autoritària i corrupta. Ahir un parell de xusqueros em varen retenir durant 1 hora i em varen posar dues multes de trànsit i dues de la llei mordassa, totes falses per parlar-los en català.

(1/3) — Josep Costa (@josepcosta) December 17, 2025

Costa publica el audio de la conversación con los agentes de la Guardia Civil

Tras denunciar los hechos en la red social, Josep Costa ha publicado el audio para contrarrestar a los «sospechosos habituales que dicen que me he inventado el abuso de autoridad de la Guardia Civil» y dice que dispone de «grabaciones y testigos» para probarlo en los juzgados. En la grabación, se puede apreciar que los agentes son incapaces de justificar la acusación de «falta de respeto a la autoridad», uno de los motivos para multarlo. Josep Costa pregunta de forma reiterada cuál es exactamente la falta de respeto que ha cometido para ser multado, pero los guardias le responden con evasivas: «Se le va a denunciar administrativamente por no colaborar con nosotros y por faltarnos el respeto».

Els sospitosos habituals diuen que m’he inventat l’abús d’autoritat de la Guardia Civil. La mala notícia per a ells, i sobretot per als agents Z99472K i K54315A, és que no només ho puc demostrar a Twitter sinó que tenc gravacions i testimonis suficients per provar-ho als jutjats. pic.twitter.com/e9050JpHK9 — Josep Costa (@josepcosta) December 18, 2025

Cuando Costa les pregunta sobre si hablar en catalán es una falta de respeto, uno de los dos agentes le dice que «no es por hablar catalán o no hablarlo. No hay problema, yo no tengo problema ninguno» y se niega a comunicarle la «falta de respeto» que pondrá en la denuncia. «La notificaremos en la denuncia. Si necesita copia de la denuncia puede pasarse por el cuartel». Costa concluye: «¿Cuál es la falta de respeto? ¿Que no les he dicho buenos días?». El audio, de más de un minuto y medio, termina con el letrado afirmando que los agentes se lo están inventando todo y que la situación es un «abuso de autoridad».