Júlia Ojeda (Granollers, 1994), doctora en literatura catalana, profesora e investigadora postdoctoral en lingüística en la Universitat de les Illes Balears (UIB) y miembro del comité político de Alhora, sufrió hace unas semanas un episodio de catalanofobia en una tienda de Palma. Ojeda fue a una tienda de muebles a recoger un paquete y con la intención de comprarse una cama, pero lo que recibió fue un trato denigrante por parte del gerente de la tienda. Un mes y poco después, Ojeda revive aquel episodio y las sensaciones y miedos que le provocó una situación con un «nivel tan alto de agresividad y de odio», y admite que quizás debería haber reaccionado de otra manera. «No quería ser la Rosa Parks del catalán, yo solo iba a comprar una cama», alega en esta entrevista con El Món, donde también analiza la situación de emergencia que vive el catalán y, entre otras cosas, señala que «el problema que tenemos es que el Estatuto no nos permite eliminar el castellano». Asimismo, cuestiona el Departamento de Política Lingüística y se muestra muy crítica con el consejero, Francesc Xavier Vila, porque considera que «es un muy buen sociolingüista, pero es un mal político» y cree que «justifica y blanquea las políticas lingüicidas de los socialistas».

Usted recientemente ha denunciado públicamente haber sufrido una discriminación lingüística en una tienda de muebles en Palma. ¿Qué sucedió?

Fui a recoger un paquete a una tienda de muebles que hay cerca de mi barrio, y, además, necesitaba comprar un mueble. Era un martes por la tarde, fui con la normalidad con la que vivo en los Países Catalanes, entré hablando en catalán al establecimiento y, cuando el gerente me escuchó hablar, me contestó que le tenía que hablar en castellano. En su tono de voz detecté que había algo que no tenía que ver con el hecho comunicativo, sino que se estaban movilizando otras cosas.

¿Qué detectó?

Que el tono era propio de alguien a quien le molesta especialmente que se hable catalán en los Países Catalanes. Fue algo muy instintivo, porque en ese momento no era capaz de racionalizarlo. Simplemente, como no me gustó su tono de voz, pero también porque yo en los Países Catalanes nunca cambio de lengua, decidí continuar la conversación en catalán. Le expliqué que había venido a buscar un paquete y que quería comprar un mueble y que no era tema de discusión en qué lengua. Él se puso muy tenso y me dijo que sus abuelos eran asturianos, que venía de Asturias y no sé qué historias más, y que por eso le tenía que hablar en castellano. Yo le expliqué que conocía mis derechos lingüísticos y que no era una discusión que quisiera mantener con él. Se puso aún más tenso, pero le dije que solo iba a buscar el paquete y que también quería comprar una cama, pero que si no me quería atender con un mínimo de respeto y dignidad humana, que no se preocupara que me iba a otro lugar donde me atendieran mejor. Esta conversación duró unos 20 minutos, y utilizó el paquete para retenerme.

Júlia Ojeda, investigadora, profesora de universidad y crítica literaria. Barcelona 19.11.2025 | Mireia Comas

O sea, ¿él se resistió a entregar el paquete?

No me había entregado el paquete y, cuando vio que no cedería, me pidió que le mostrara el DNI. Me negué, pero él me dijo que si no le enseñaba el DNI, no me lo daría. Entonces, se lo mostré y aún se puso más tenso. Además de su tono de supremacismo lingüístico español, también detecté que le molestaba especialmente que yo hablara catalán del Principado. Estoy segura de que con un mallorquín de pura cepa no se habría puesto tan beligerante. Cuando le enseñé el DNI, se fue al almacén y cuando volvió, comenzó a gritarme «en tu DNI pone que eres española, no catalana«. Yo le insistí que conocía mis derechos lingüísticos, que no aceptaba ningún tipo de lección, y menos suya, y le pedí el paquete para marcharme de la tienda. Entonces él enloqueció, salió de detrás de la mesa y, con el paquete, vino hacia mí gritando «estamos en España«. A medida que él venía, yo iba retrocediendo, porque, además, nadie del establecimiento reaccionó. Entonces pensé que o salía o nos peleábamos, y le dije «te voy a decir una sola cosa en tu lengua: me voy, pero te voy a poner una mala reseña». Tal como salí, cuando ya no era tiempo de volver a entrar, pedir la hoja de reclamaciones y llamar a la policía local, decidí llamar a todos los contactos de prensa que tengo y hacer un tuit en las redes.

¿Cree que debería haber pedido la hoja de reclamaciones?

Si hubiera podido racionalizar un poco lo que me estaba pasando, me debería haber quedado allí y pedirle la hoja de reclamaciones porque sé que ese es el protocolo. Lo que pasa es que yo no me había encontrado nunca con este nivel de agresividad, porque, además, detecté muy rápidamente que no solo había agresividad lingüística, por motivos de ideología lingüística, sino que también había delito de odio y agravante de género, porque además era corpulento y me sacaba dos cabezas. Se atrevió conmigo porque era catalana del principado y porque era una mujer.

¿Había sufrido algún episodio similar o algún episodio de catalanofobia?

A este nivel, no. Había vivido alguna situación un poco tensa, o una situación de malentendido, de incomprensión inicial o de no reconocimiento de la lengua propia, pero este nivel de delito de odio, no. Me vi en una situación que no había entrado nunca en mi cabeza como una posibilidad. Si yo hubiera sido una persona negra, una persona lesbiana, gay o racializada, reconocida físicamente por mi aspecto, nadie tendría dudas de lo que me estaba pasando.

«No solo había motivos de ideología lingüística, sino que también había delito de odio y agravante de género porque me sacaba dos cabezas. Se atrevió conmigo porque era catalana del principado y porque era una mujer»

¿Nunca eres consciente hasta que lo vives?

Lo que no había visto nunca era este nivel de agresividad y de odio en un espacio donde yo era la clienta, y, además, él se supo con la impunidad absoluta y donde ninguno de sus trabajadores reaccionó. Yo salí fuerte, pero salí un poco tocada. Cuando salgo del establecimiento, hago el tuit y empiezo a llamar a mis contactos de prensa, desvío mi ruta para volver a casa. Subo a casa, me tranquilizo, llamo a los abogados de Plataforma per la Llengua, les digo que quiero denunciar, me calmo, y entonces entiendo que lo que ha pasado es muy grave. Yo no quería ser la Rosa Parks del catalán, yo solo iba a comprar una cama en la ciudad donde vivo. De repente, mi nombre estaba en todos los diarios de los Países Catalanes, el Diario de Mallorca hizo una noticia y, además, aquella misma tarde el personaje en cuestión se atrevió a hablar con la prensa. Aquí me relajé porque, al principio, sí que estaba un poco tensa porque no sabía quién era esta persona. No sabía si bajaría a la calle y me lo encontraría en la puerta con un cuchillo, o si enloquecía y lo echaban del trabajo. Yo qué sé. Porque era un facha.

¿Hay ese punto de miedo?

Bueno, claro. Yo los racionalizo rápidamente porque entiendo las coordenadas. Pero lo primero que has hecho es cambiar la ruta para volver a casa, y sabes que te cambiarás de chaqueta cuando vuelvas a bajar a la calle, que te pondrás gafas de sol y que irás a denunciar a la Policía Local porque no te atreves a ir a la Policía Nacional. Es una situación de agresión. No me sentí como Guillem Agulló frente al facha que lo mató, pero no era tan diferente. Es decir, hubo alguien que me gritó y me quiso someter por el hecho de hablar catalán en los Países Catalanes. Y después de este episodio, me decido a poner una denuncia en Palma, donde es mucho más difícil que en el Principado de Cataluña. O sea, en las Islas y en el País Valenciano todo esto es aún más difícil. Creo que aquí pequé un poco la principatina.

¿Por qué?

Por pensar que estas cosas no me pasarían nunca.

¿Y por qué puso la denuncia en la Policía Local?

Fui a la Policía Local porque fue lo que los de Plataforma per la Llengua me indicaron. Me recomendaron que no fuera a la Policía Nacional porque no atenderían una denuncia de este tipo, y había el riesgo de sufrir una doble agresión. Tuve que esperar al día siguiente para poner la denuncia porque solo la Policía Local de Palma admite denuncias por vía penal. Yo tenía muy claro que iba a denunciar los hechos porque quería que quedara constancia de que mi integridad estaba en peligro porque había una persona que me había agredido física y verbalmente con catalanofobia y delito de odio, y agravante de género. Esto era indiscutible. Cuando vi que él hizo unas declaraciones a la prensa, cuando el Diario de Mallorca y el Diari de Balears contactaron con él, diciendo que era yo la que había ido a provocar…

Júlia Ojeda, investigadora, profesora de universidad y crítica literaria. Barcelona 19.11.2025 | Mireia Comas

¿Se puso él como víctima?

Sí, claro, se puso como víctima y, además, dijo una frase que me tranquilizó mucho: «Llevo 11 años en la isla, hablo castellano, inglés, alemán, pero el mallorquín no lo entiendo«. Entonces pensé que era un puto farsante. Un facha de mierda. Cuando leí esa frase escrita decidí seguir adelante con todo.

¿Está puesta la denuncia?

Sí. Me costó una hora de conversación para convencer al policía porque lo primero que me dijeron es que los hechos no son constitutivos de un delito penal. Yo les dije que, como ciudadana, no tengo la obligación de conocer el Código Penal y que es algo que debe dirimir un juez y que, en todo caso, yo estaba denunciando una agresión lingüística, pero también por delito de odio con agravante de género.

¿Pudo hacer la denuncia en catalán?

Sí. Con un mallorquín que hablaba un catalán de Ciutat de puta madre. No sé qué hubiera pasado de no ser así. Aparte de ser activista lingüística e independentista, hace tiempo que me dedico a estudiar estas cosas sobre el papel y a mirar la realidad. Sabía qué estrategias debía utilizar para situarme en un lugar donde el policía entendiera que yo había sido víctima de una agresión tipificada como delito de odio con agravante de género, y sabía también las dificultades para que esto pudiera ser reconocido como una agresión. Fue una conversación de esgrima con una persona que no tiene los mismos códigos que yo, pero él entendió que lo que yo le decía era que la situación había sido un conflicto político, y detectó que había habido delito de odio y agravante de género. Yo estoy convencida de eso, y estoy segura de que si no hubiera sido principatina, el gerente de la tienda no habría enloquecido tanto. También es verdad que quizá podría haber aguantado más el pulso, porque creo que hay algo del empoderamiento lingüístico de los principatinos que en Mallorca cuesta un poco más.

De hecho, las discriminaciones no dejan de crecer en Cataluña año tras año como recoge Plataforma per la Llengua. ¿Cómo se puede leer este incremento? ¿Hay más catalanofobia o más concienciación por parte de los catalanohablantes?

Creo que hay más conciencia porque de casos quizás hay igual o más porque los fachas, los supremacistas, la gente de Vox, están muy envalentonados. Desde Ciudadanos ya veíamos esta dinámica, pero es verdad que ellos están muy envalentonados y se les tiene que acabar la fiesta. Hay un punto en el que creo que a más conciencia lingüística, más capacidad tenemos como comunidad lingüística y como comunidad nacional y cultural de ver que las cosas que nos están pasando no están bien. Si lo que me pasó me hubiera pasado en un contexto sanitario, en una situación de vulnerabilidad, habría sido muy difícil de sostener el conflicto.

«El españolismo no solo tiene el supremacismo humano, porque son 400.000 millones de hablantes, sino también tiene un estado, jueces, policías y fanáticos dispuestos a llegar hasta el final»

¿Y la lucha individual soluciona algo?

Soy un caso más. Creo en la suma de las luchas de todos los activistas y de la gente que hemos decidido que se ha acabado. No puede haber este nivel de impunidad y no puede haber este nivel de sumisión y de supremacismo. Es una ganancia para la conciencia, para el colectivo y para la autoestima de los catalanohablantes. Todos participamos de un lugar donde la indefensión es la norma. Y donde los malentendidos sobre la convivencia lingüística, sobre el bilingüismo amable, sobre todos los prejuicios sobre la educación lingüística… Esto se empieza a reventar, también porque las encuestas nos han puesto un espejo en la cara, pero también porque esta gente está muy envalentonada. Vox condiciona mucho las políticas de gobierno del PP en el País Valenciano y el discurso retórico de Marga Prohens en las Islas, y en el Principado los catalanohablantes seguimos siendo la masa crítica con más músculo de los Países Catalanes. Y por eso hubo un momento en el que yo tuve claro que tenía que aguantar. Podría no haber aguantado, pero aquel día estaba fuerte.

El envalentonamiento del españolismo del que habla, ¿puede afectar a los catalanohablantes que tratan de mantener la lengua?

Negarlo está fuera de conversación. Claro que nos afecta. Ellos no solo tienen el supremacismo humano porque son 400 millones de hablantes, sino también tienen un estado, jueces, policías y fanáticos dispuestos a llegar hasta el final. Entonces, nuestra situación es de minorización. Es de minoría. Pero que seamos minoría no significa que nuestra legitimidad no sea más fuerte, y que nuestra capacidad de reacción no pueda ser más fuerte. Ya lo es. De hecho, siempre lo ha sido.

Ser minoría no te quita derechos.

En absoluto, y menos en nuestra casa. Porque, al final, lo que se está poniendo en disputa es esto. Juan Carlos Moreno Cabrera, Marina Massagué o Maite Puigdevall siempre dicen que el supremacismo lingüístico castellano lo primero que hace es negar el principio de territorialidad lingüística. Y esto significa que el principio de territorialidad es un territorio, una lengua. Por eso los Países Catalanes son Países Catalanes, porque la lengua común es lo que hace que el territorio sea llamado como catalán.

Es el punto de conexión.

Exacto. Lo que define la comunidad política es la lengua que comparten. Lo primero que hace el supremacismo lingüístico es negar esto y decir que las lenguas son los currículos lingüísticos de las personas. Y esto no es verdad. Las personas circulan y las lenguas que hablan estas personas circulan con estas personas. Pero lo que define si una sociedad es bilingüe, multilingüe o trilingüe son las elecciones de sus hablantes. Y en un contexto globalizado como el nuestro, y como el del mundo en general, no hay contextos monolingües ni bilingües. Ya estamos en situaciones de multilingüismo absoluto y, por tanto, lo que define la convivencia y el sentido de libertad de una comunidad lingüística es la lengua que se habla en el territorio.

Júlia Ojeda, investigadora, profesora de universidad y crítica literaria. Barcelona 19.11.2025 | Mireia Comas

Antes ha hecho referencia al bilingüismo amable. ¿Qué es?

Pues es la falsa idea de que el catalán y el castellano, o el castellano y el gallego o el castellano y el euskera, conviven en situación de normalidad y de igualdad de condiciones. Esto es un falso mito que sirve para levantar una cierta democracia plurilingüe que solo convence a los españoles de Castilla, pero cuando sales de Castilla no funciona.

¿Y el bilingüismo amable es lo que utiliza el españolismo para introducir el castellano?

Sí, claro. Aquí hay diferentes niveles. El españolismo banal del PSOE y de algunas facciones del progresismo español, como Podemos o Sumar, y también los Comunes en Cataluña, que les va bien participar de este bilingüismo amable que, básicamente, es españolismo lingüístico por vía constitucional. Es decir, la Constitución reconoce estos derechos lingüísticos o este plurilingüismo, pero de manera pacífica y de manera convivencial. Y luego está el españolismo militante supremacista, que se basa en una lengua central, que es la castellana, y el resto son sublenguas cooficiales en sentido de subordinación, y no en sentido igualitario. Son dos fórmulas que acaban en el mismo lugar que es con la sustitución.

Antes decía que la lengua está amenazada en el País Valenciano y en Baleares, y en Cataluña hay un Gobierno que tiene un Departamento de Política Lingüística, pero que en actos en Cataluña utiliza el castellano.

Salvador Illa es el virrey de la colonia perfecta de Pedro Sánchez. Ellos saben que crear la consejería con Francesc Xavier Vila, que ya era secretario general de Política Lingüística antes de que la consejería existiera, era una operación perfecta para poder decir que están haciendo más cosas de las que se estaban haciendo antes. La pregunta importante aquí es: ¿por qué el mismo consejero cuando era secretario general no podía hacer cosas que sí que ahora está haciendo? ¿Qué ha cambiado? Porque él es el mismo. Lo que ha cambiado es el gobierno. Illa tiene el visto bueno de Pedro Sánchez para que Francesc Xavier Vila pueda hacer cosas que antes no podía hacer bajo gobiernos independentistas.

«Francesc Xavier Vila es cómplice de las políticas lingüicidas de los socialistas»

¿Y cree que el consejero puede hacer todo lo que quiere?

Creo que podría hacer mucho más. Lo que pasa es que el consejero también vive bien en este estadio de amabilidad y de pacificación convivencial. Pero la pregunta es ¿para qué sirve una consejería de Política Lingüística si no se están aplicando bien los códigos de regulación, los códigos de consumo, las cartelerías, si no hay regímenes de inspección?

¿Y no se está haciendo cumplir la ley?

No. ¿Y por qué no se endurece la ley también después de la última encuesta de usos lingüísticos? ¿Por qué no vamos a un escenario donde en lugar de tener una consejería escaparate vamos a una consejería que sigue la vía andorrana y aplica normativamente lo que debería ser, en un estado de derecho, que una lengua minorizada pudiera tener espacios de hegemonía bajo legislación catalana? Esto el Estatuto lo contempla. No necesitamos la independencia para hacer esto.

¿Y que el catalán sea un requisito?

Evidentemente. Que sea un requisito en la función pública, pero que sea también un requisito en el sector empresarial.

En Andorra se exige tener un nivel mínimo de catalán a todos los residentes.

Exacto. Una de las grandes aportaciones a la política lingüística de los Países Catalanes es la vía andorrana desde la última reforma a la ley en el sentido de que el permiso de residencia en Andorra conlleva unos derechos y unos deberes. Como persona inmigrada tienes derechos como ser atendida en la sanidad, tener opciones de entrar al mercado del trabajo, de entrar al mercado de la vivienda, pero también debes tener deberes con la comunidad política y social que te acoge. Y estos deberes deben pasar, sobre todo, por integrarte a partir de los mecanismos de permeabilidad más fáciles. Y en este caso es la lengua. El problema que tenemos nosotros se llama España, se llama Barajas, se llama Pedro Sánchez y la legislación de política migratoria.

Pero Andorra es un estado, y Cataluña no.

También es verdad que el recorte del Estatuto del 2010 hizo mucho daño y no se ha mirado bien cómo nos ha afectado ese recorte del Tribunal Constitucional. Pero sí que es verdad que la Generalitat tiene más margen del que dice tener. Especialmente, ahora que los socialistas juegan esta retórica de tener una consejería de Política y Lingüística, de tener catalán en el Congreso y la batalla por el catalán en Europa. Todo esto es escaparate regionalista. De política real no hay, porque los socialistas siempre juegan a este doble juego amable. A la mínima que pueden utilizan el castellano como lengua también de autoridad, y lo que están haciendo es crear una ficción de una Cataluña naturalmente bilingüe. Esto es mentira. Cataluña es multilingüe, pero si tiene dos lenguas cooficiales reconocidas dentro del Estatuto es porque en 1939 se perdió una guerra. El estado de justicia y de verdad lingüística en Cataluña no se ha restaurado nunca desde 1939. La Constitución y el Estatuto no restauran este principio de libertad. Lo que hacen es decirnos amablemente y pacíficamente que habrá un estadio de bilingüismo, pero esto no es verdad.

Júlia Ojeda, investigadora, profesora de universidad y crítica literaria. Barcelona 19.11.2025 | Mireia Comas

Con lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Usted se cree el Pacto Nacional por la Lengua?

No. Fui de las primeras personas críticas porque creo que en Xavier Vila es un muy buen sociolingüista, pero es un mal político.

¿Por qué?

Porque él intenta mantener su perfil de sociolingüista técnico y de tecnócrata comandando una de las consejerías más importantes del país. Tienes que saber cuándo sales de la universidad y entras en política. Lo que no puedes hacer es menospreciar a los colegas que son críticos contigo porque, en principio, te has puesto al servicio de la ciudadanía como académico para ser un buen político y no lo eres. Y no lo eres porque no aguantas la crítica y no puedes salir a regañar o a victimizarte como sociolingüista cuando estás ocupando un cargo de consejero.

Recientemente, se ha conocido que la fiscalía ha ido más lejos que el Gobierno con los gags catalanófobos durante la presentación del Informe del Observatorio de las Discriminaciones en Barcelona de 2024.

La pregunta que siempre tengo que hacerle al consejero Francesc Xavier Vila es ¿qué hace todavía allí? Porque lo único que está haciendo es justificar y blanquear las políticas lingüicidas de los socialistas. Esto, no solo lo convierte en cómplice, sino que lo convierte en actor directo, a pesar de los 8 millones de euros en cursos que ha pactado con Esquerra Republicana.

¿Con cursos se soluciona la situación del catalán?

No, claro que no. La lengua catalana solo sobrevivirá si está viva y es presente en todos nuestros espacios de convivencia. Y los cursos sabemos que sirven para conseguir certificados, pero no sirven para que la gente lo mantenga y lo tenga como una lengua de vida. Y no solo eso, sino que la única forma de justicia y de libertad en los Países Catalanes es que la lengua catalana sea la lengua pública de la comunidad. Ya lo decía Carme Junyent, por suerte ya no estamos en un estadio bilingüista, estamos en un estadio plurilingüístico. En Cataluña se hablan más de 300 lenguas y la única manera de articular una sociedad democrática es haciendo que el catalán sea la única lengua de comunicación pública. Porque si no es así y vamos a un estadio de sustitución, donde ya hay indicios de que estamos, vamos a un horizonte de injusticia definitiva. Es lo que dice siempre Jordi Martí Montllau, tú no puedes imaginar la construcción de ninguna sociedad democrática sobre la desaparición de la lengua legítima de la tierra donde estás haciendo política.

¿Y qué le parece esta idea institucionalizada de que el catalán debe ser simpático?

Esta es la idea que han socializado los españolistas banales, o los progres españolistas. El ejemplo clarísimo es la política de Jaume Collboni creando el Comisionado de Uso Social del Catalán donde ha colocado a Marta Salicrú. Aún tenemos que ver un poco cuáles son sus márgenes y cuáles son sus conocimientos, pero, de entrada, una persona que viene de comandar Radio Primavera Bilingüe no me genera mucha confianza. Creo que teníamos mejores opciones, como Marina Massaguer, Avel·lí Flors, Maite Puigdevall…

«Los socialistas están creando una ficción de una Cataluña naturalmente bilingüe»rn

Quizás lo consideran un cargo técnico…

Yo creo que es un cargo político. El discurso que moviliza Marta Salicrú, en las pocas entrevistas que le he visto, es el mismo que moviliza Ada Colau o que moviliza esta progresía de carácter españolista, que es que el catalán debe ser simpático. Cuando tienes unas encuestas que dicen que somos una minoría nacional en nuestra casa con espacios de atención y de emergencia lingüística, y te atreves a decir que la responsabilidad es que los catalanohablantes debemos ser simpáticos, es que no tienes ningún problema con el hecho de que el catalán desaparezca. Es que no entiendes tu responsabilidad pública como persona que puede intervenir en la situación. No solo legislando, sino marcando discurso en una situación de emergencia.

¿A esta situación de emergencia lingüística se ha llegado porque en los años del Proceso se abandonó el conflicto lingüístico?

Creo que haber olvidado esta cuestión durante el Proceso ha acentuado parte de la crisis que tenemos ahora, pero en realidad esto es un problema que viene de lejos. De hecho, cada vez estoy más convencida de que el relato que debemos hacer los activistas lingüísticos, y los que también hacemos política y sociolingüística, debe ser ir al 1939. Porque la restauración democrática, la construcción del oasis pujolista, es el primer estadio que construye esta fantasía de normalidad. La pregunta aquí es si había una alternativa. No lo sé, seguramente no. Los independentistas de los años 70 tenían claro que o íbamos a un horizonte de restauración de hegemonía del catalán o el estadio bilingüista sería el que ya Junyent decía, o lo que Pau Vidal ha dicho más tarde. Por lo tanto, el Proceso se olvidó, pero no solo se olvidó, sino que construyó una narrativa en contra de la situación que vivimos ahora. Es decir, ahora es una consecuencia acelerada de lo que se entendió mal. Pero ya venía de antes.

Pero este acomodo se produce cuando había una ofensiva españolista contra la lengua desde ámbitos como el político, el mediático y el judicial.

Sí. Ciudadanos ya había nacido para reventar los consensos históricos que el recorte del Estatuto certificó, que era la idea de incorporar la lengua castellana como una lengua normalizada dentro del Parlamento de Cataluña. O esta idea de que tanto da hablar una lengua como la otra porque todos somos ciudadanos europeos y todos somos ciudadanos de un estado liberal y democrático y, por tanto, las dos lenguas son igual de importantes. Todos estos consensos, en realidad, Ciudadanos los comenzó a reventar. Y el independentismo y el catalanismo, en general, lejos de saber abordarlos con frontalidad, con dignidad y con conocimiento, lo que hicimos fue adaptarnos a su marco y crear monstruos como Gabriel Rufián.

Júlia Ojeda, investigadora, profesora de universidad y crítica literaria. Barcelona 19.11.2025 | Mireia Comas

¿Por qué lo cataloga de «monstruo»?

Porque la política rufianista de ir a evangelizar los barrios obreros de Sant Boi o de Sant Joan Despí en castellano para que se conviertan en independentistas es populismo. Populismo que solo beneficia al estado español.

¿Y por qué la lengua es el blanco del españolismo?

Porque el españolismo es el primero que sabe que lo que nos hace catalanes es el hecho de hablar catalán, y lo que nos define como catalanohablantes es el flanco a atacar para eliminar la diferencia. Siempre ha sido la batalla del españolismo. Desde el Decreto de Nueva Planta hasta las últimas embestidas de los tribunales españoles contra la escuela. Si tú no puedes matarlos físicamente, los tienes que matar psicológicamente, culturalmente y lingüísticamente. Así es como se sustituyen en democracias las minorías. Es verdad que nosotros somos una de las lenguas medianas con más potencia en Europa y eso los españoles también lo saben, por eso Pedro Sánchez hace ver que negocia cosas en Europa. Pero al final del día, sabemos que la realidad es que el hecho de hablar catalán molesta. Molesta a aquellos que les molesta que existamos. El hecho de que nosotros existamos pone en cuestión permanente su propia existencia.

¿Y en Cataluña hay una parte de complejo de inferioridad de los catalanohablantes o de autoodio?

Sí, claro. Especialmente, los que venimos de entornos no naturalmente supercatalanistas, o gente que ha vivido en áreas metropolitanas donde el castellano es una lengua muy presente o incluso hegemónica en algunos espacios. Hay dinámicas de autoodio o de catalanofobia interiorizada porque durante 20 años la alternativa desde la Generalitat ha sido también intentar hacer el catalán la lengua de la autoridad, la lengua de la institución, la lengua de la normalización. Y es verdad que en algunos estadios se logró con una normalidad hegemónica como la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, y en otros, necesariamente, hemos tenido que pasar procesos de autoritarismo lingüístico pero en un sentido legítimo. Es decir, en un sentido estatal. Ha habido momentos que la Generalitat de Cataluña ha funcionado como un estado y ha podido normalizar una situación lingüística que es la catalana. El problema que tenemos es que el Estatuto no nos permite eliminar el castellano. Este es el problema de los Países Catalanes.

«O vamos a un estadio de descastellanización de la vida pública o no lo lograremos»

¿Por qué?

El problema de los Países Catalanes es que o vamos a un estadio de descastellanización de nuestra vida pública o no lo lograremos. Esta es un poco la única solución políticamente vertebrada que nos debe llevar a una situación de restauración democrática. ¿Por qué? Primero, porque el estadio bilingüista no existe. No hay bilingüismo social. Hay plurilingüismo. Por tanto, no hay ningún motivo sobre el cual se pueda levantar esta lógica bilingüista si no es con el objetivo de mantener la jerarquía del castellano y mantener el estadio de sustitución al cual podemos acabar llegando.

Hablaba de descastellanizar, pero, actualmente, ¿la sociedad no se está castellanizando?

Claro, por eso yo creo que descastellanizar es la solución a la imparable castellanización. Descastellanizar la sociedad catalana, o la de los Países Catalanes, no significa prohibir que la gente pueda hablar castellano. Igual que no significa prohibir que la gente pueda hablar amazig, urdú, chino, italiano o inglés en su casa o con sus comunidades.

Es decir, que el catalán tenga un estatus diferencial.

Exacto. Que el catalán tenga el estatus de hegemonía, de lengua pública, de lengua de la autoridad, de lengua de la institución, de lengua de convivencia y de lengua de vida pública. Es decir, de lengua de comunidad política. Esto significa que sea la lengua que nos vertebra como comunidad.

¿Y de uso social?

Sí, es eso. Pero claro, el uso social es difícilmente regulable por el estado. Y mejor, porque no quiero un estalinismo lingüístico. Pero lo que sí quiero es que allí donde la política lingüística puede ser intervencionista que lo sea con regímenes de inspección y con regímenes de incentivos. Al final, el objetivo debe ser que el catalán vuelva a ser lengua de ascensión social, vuelva a ser lengua pública y, sobre todo, también sea una lengua que los catalanohablantes tengamos muy claro que de momento estamos en un estadio de resistencia y de activismo lingüístico que no estamos en un estadio de normalidad. Cuando tú sufres por poder hablar en catalán con normalidad, cuando tú cambias por miedo a que no te entiendan o cuando tú cambias por miedo de ser agredido, no vives en un estado de normalidad. Vives en un estado de alerta y de emergencia.

Antes ha mencionado la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. ¿Se ha castellanizado?

Absolutamente. El problema de la Corporación es que ha perdido su sentido fundacional porque TV3 se creó para ser un instrumento de normalización lingüística. Y en su desatención a sus principios fundacionales ha generado esta intromisión y naturalización de un bilingüismo que es impensable en cualquier otro medio.

Júlia Ojeda, investigadora, profesora de universidad y crítica literaria. Barcelona 19.11.2025 | Mireia Comas

¿Qué piensa de los discursos, como los de Sílvia Oriols, que utilizan la lengua para ir en contra de la inmigración?

Nos están destruyendo el país. El orriolismo es una muy mala noticia para el presente y para el futuro del Principado de Cataluña. Se equivoca de enemigo porque es más fácil apuntar hacia abajo que apuntar hacia arriba. Es más fácil apuntar hacia el moro de la esquina que hacia los españoles que gobiernan en la Moncloa. Este guerracivilismo inventado contra los débiles y contra los inmigrantes es una falacia que solo beneficia un populismo que quiere promover el odio y la oscuridad política. La mayoría de los inmigrantes de las comunidades migrantes que estamos recibiendo en Cataluña es gente políglota. El problema es que se encuentran en una realidad que ha creado España, que es que la sociedad catalana está muy castellanizada. Entonces ven que adaptarse a la castellanidad es más fácil que adaptarse a la catalanidad. Entonces, si Sílvia Orriols aparece aquí en medio y señala al inmigrante, lo que está haciendo es entregar a los inmigrantes a Pedro Sánchez.

¿Cree que este partido es un artefacto creado por el españolismo porque su existencia impide otras mayorías?

Soy poco partidaria de creer en conspiranoias aunque sepa que hay cuestiones anecdóticas y azarosas en política. Si Sílvia Orriols y Jordi Aragonès están comandando un partido con las perspectivas de crecimiento que les están dando las encuestas, es porque saben perfectamente qué están haciendo. Y aquí está participando todo el mundo. Desde los cordones sanitarios a Salvador Illa, que toma a Orriols como jefa de la oposición solo con dos diputadas en el Parlamento.