Llueve y no hace sol y aprovechamos unos días de fiesta que invitan al sofá y la manta. Días tan propicios para leer como los de verano, bajo una sombrilla en la playa, o en cualquier otro momento del año. Fechas, sobre todo, para regalar libros. Hay dos cosas buenas de las fiestas de Navidad: la gastronomía y que los libreros toman oxígeno. Otra cosa es si tenemos clara la elección. Por eso en el Grupo Món hemos puesto a cuatro generaciones de periodistas de la casa a haceros recomendaciones. Su recomendación, personal pero transferible. Ya tenéis la de la generación Z, de Gerard Mira, y la del millennial Alberto Prieto, y mañana habrá el cierre de oro con una selección de lujo del boomer Vicent Sanchis. Hoy es mi turno, a caballo entre la generación X y los boomers, según qué clasificación se tenga en cuenta. Os propongo diez obras de autores catalanes –el trato era escoger diez– y un extra, de un siciliano traducido al catalán por Pau Vidal.

‘Qui salva una vida’, de Núria Cadenes

La prosa lírica de Núria Cadenes explota en Qui salva una vida y se revela como una de las mejores maneras posibles de contar la historia de un grupo de personas corrientes que se convirtieron en héroes anónimos durante la II Guerra Mundial. Coincidiendo con el estreno de la película Frontera, de la directora Judith Colell, la escritora Núria Cadenes –que de joven vivió en carne propia lo que es estar recluida en una prisión española bajo la acusación de vínculos con Terra Lliure– tiene en las librerías esta novela, ganadora del Premio Proa. Basada en hechos y personajes reales, y con un lenguaje trabajado hasta la extenuación por la autora para que fluya para el lector sin chirriar en la época y en la geografía donde se sitúa, es la historia coral de personas que, principalmente desde la Cerdanya, salvaron vidas de judíos y otros fugitivos de los nazis actuando como pasadores. Vidas aparentemente anodinas que se vuelven extraordinarias en la penumbra, personas que hacen cosas buenas por los demás cuando no tenían ninguna necesidad y corrían un riesgo grave. Una nota: lean despacio el capítulo titulado Una gallina negra.

Cubierta de la novela de Núria Cadenes ‘Qui salva una vida’, de Edicions Proa

‘Polonesa’, de Vicenç Villatoro

Como Cadenes y otros autores de esta selección, Vicenç Villatoro es periodista y escritor. Si es que pueden ser cosas diferentes, sobre todo cuando se habla de narrativa. Ha sido uno de los protagonistas del otoño literario catalán con Polonesa, una novela que ha tardado años en escribir y que está destinada a poder leerse dentro de un siglo. Narra el encuentro en Varsovia entre dos viejos espías cuando su mundo de la guerra fría ya se ha hundido. Dos maneras de estar desengañados y de reflexionar sobre la dificultad de saber qué es verdad y qué es mentira. Prosa sobria, que no significa seca, y una trama con un giro final –o dos, o tres– que se sostiene como novela de intriga –no hagan spoilers–, pero que es mucho más que eso.

La cubierta de ‘Polonesa’, la nueva novela de Vicenç Villatoro / Proa

‘Difamació’, d’Eva Piquer

Ha esperado diez años para vengarse, pero al final de esta década en que ha atravesado las tinieblas, Eva Piquer ha logrado un gran impacto y ha sacudido el mundo de la cultura catalana con Difamació. La periodista y escritora, editora de la revista cultural Catorze, ha publicado en Club Editor –la editorial con la que ya tuvo éxito con Aterratge– un ensayo en el que reflexiona sobre la impunidad de los difamadores y la lucha de las víctimas de difamaciones por no achicarse. La base es su experiencia como protagonista de las sátiras crudas de Bernat Dedéu, que durante los casi dos años que su marido, Carles Capdevila, estuvo luchando contra el cáncer que lo mató, se burló de la pareja y vaticinó que Piquer sería «la Pantoja catalana» si él moría. La autora no menciona a Dedéu por su nombre, pero no hace falta porque la inmensa mayoría de lectores catalanes saben a quién se refiere y, en todo caso, quedó explicitado en las crónicas sobre el acto de presentación, que llenó un teatro, la sala Paral·lel 62. En las semanas siguientes, varios artículos polemizaron con Piquer, incluidos algunos que la acusaban de haberse convertido ella misma en difamadora. Sea como sea, un debate imprescindible en un libro breve con la prosa precisa de la autora.

La cubierta de ‘Difamació’, de Eva Piquer (Club Editor)

‘Una dona de la teva edat’, de Gemma Ruiz Palà

La menopausia ha salido del armario. Es un hecho y ya no tiene vuelta atrás. En todo caso, queda mucho camino por recorrer para las mujeres que se proponen que la segunda mitad de su vida, a partir de los 50 años, sea más estimulante que la primera. Esta es la llamada y, al mismo tiempo, la política de hechos consumados, de la novela Una dona de la teva edat, publicada en Proa por la periodista Gemma Ruiz Palà. Otra periodista adentrada en la literatura que ya acumula éxitos, hasta el punto de haberse tomado una excedencia de TV3 en su viaje hacia una segunda mitad de la vida tan plena o más que la primera. Hablemos de los sofocos, ventilémonos sin escondernos, dejemos a los maridos que nunca nos han convenido, disfrutemos como nunca, comamos a gusto, demos un salto profesional. Es la propuesta de Ruiz a través del personaje de una estadounidense que deja de ser escenógrafa para ser escultora, abandona al marido y vive una aventura inesperada y un episodio de sororidad internacional en la Bienal de Venecia.

Cubierta de ‘Una dona de la teva edat’, novela de Gemma Ruiz Palà, de Edicions Proa

‘El futur és una petita flama’, de Jordi Nopca

Conocer personalmente a Jordi Nopca es un privilegio, pero no es necesario para disfrutar de sus novelas. Después de la durísima y oscura La teva ombra, vuelve al pesimismo humorístico con final feliz con El futur és una petita flama (Proa), donde una fábula poblada de animales muy humanos retrata una Cataluña en descomposición que no debe estar muy alejada de la real. Como ya es habitual, la historia refleja las obsesiones del autor y sus propias contradicciones. Una crítica mordaz de las instituciones y una reflexión durísima sobre la familia –a pesar de ser un padre entregado con dos hijos pequeños– permite reír para no llorar con una obra que da mucho juego y se lee volando.

Cubierta de la novela ‘El futur és una petita flama’, de Jordi Nopca (Proa)

‘Les tenebres del cor’, d’Albert Sánchez Piñol

Albert Sánchez Piñol lleva al lector al corazón de África a través de la historia de varios exploradores –uno de los cuales es él– que han convivido con los mal llamados pigmeos, es decir, los mbuti. Historias llenas de ilustres execrables en que los hombres occidentales quedan retratados y, de paso, el lector descubre una perspectiva del mundo y de la vida imposible de imaginarse, a través de un pueblo que está muy alejado de nuestros parámetros. No es una novela pero se lee como si lo fuera. Incluido el capítulo en que el protagonista es el mismo autor.

Cubierta del libro ‘Les tenebres del cor’, de Albert Sánchez Piñol, editado por La Campana I Alfaguara (Penguin)

‘Eileen, retrat d’un matrimoni’, de Miquel Berga

George Orwell, el autor de Homenatge a Catalunya, ¿era un héroe o un egoísta que abusaba del apoyo de su esposa hasta el punto que ella murió en un quirófano de tercera categoría donde la iban a operar de un cáncer de útero que, seguramente, estaba irreparablemente avanzado? Miquel Berga se rebela contra este falso dilema en Eileen. Retrat d’un matrimoni, publicado en la colección El Balancí de Edicions 62. El escritor y erudito, uno de los máximos especialistas en Orwell, rebate en esta novela basada en hechos reales y en documentación histórica la tesis de la autora australiana Anna Funder. Según el autor gerundense, Funder metió la historia de Eileen O’Shaughnessy con calzador en un ensayo que destrozaba a Orwell para adaptarla a «su agenda feminista». Con este objetivo, desvirtuó a la verdadera Eileen, una mujer culta y de ideas claras, hasta convertirla en una boba. Esto no significa que Berga niegue que Orwell vivía centrado en su carrera. Una obra, por tanto, llena de matices y que no se puede soltar hasta el final.

‘Eileen. Retrat d’un matrimoni’, de Miquel Berga, de la colección ‘El balancí’ de Edicions 62

‘Prosa de combat’, de Manuel de Pedrolo

Uno de los éxitos inesperados (o no) del otoño literario es la reedición de Prosa de combat, el libro que reúne el primer ensayo político de Manuel de Pedrolo, censurado en 1966 e inédito hasta ahora, y sus mejores artículos. Una edición de Comanegra a cargo de la filóloga Júlia Ojeda y el editor, Jordi Puig. El libro que estaba esperando la Cataluña que no se rinde. Por eso se acumulan los actos de presentación que siempre dejan pequeñas las salas y es un éxito de ventas. Para quien quiera saber qué pensaba y qué ha sido ocultado de este autor combativo y prolífico, censurado o marginado por sus ideas incómodas y, a la vez, inevitablemente popular con obras como El mecanoscrit del segon origen. Sin negar el valor y la carga simbólica de la historia de Alba y Dídac, lean y hagan leer Prosa de combat.

La cubierta de ‘Prosa de combat’, de Manuel de Pedrolo, publicado por editorial Comanegra

‘Ocàs i fascinació’, d’Eva Baltasar

Primera recomendación tramposa, porque no es de una sola obra, sino de una autora. Ocàs i fascinació es la novela más reciente de Eva Baltasar, y tan imprescindible como las anteriores, Permagel, Boulder y Mamut. La elección no es posible. Hay que acercarse al universo particular e intransferible de mujeres heridas y a la vez combativas de Eva Baltasar como un todo. Todos los títulos están en Club Editor, y da igual por cuál empiecen. Los tres primeros se consideran, de alguna manera, una trilogía sobre la maternidad. El cuarto contiene un epílogo para acabar de matar el tema. O no. Novelas ásperas –en el buen sentido de la palabra– con lenguaje poético. Imitadores, absténganse.

La cubierta de la novela ‘Ocàs i fascinació’, de Eva Baltasar / Club Editor

‘La plaça del Diamant’, de Mercè Rodoreda

Segunda recomendación trampa. Como pasa con las cerezas, si empiezas con La plaça del Diamant, detrás tiras y no puedes dejar de leer las demás obras de Mercè Rodoreda. Todo comienza con La plaça…, pero después vienen, y deben venir, El carrer de les Camèlies, Mirall trencat y el resto. Pero este universo incluye también los entornos de Rodoreda: imprescindible la Incerta glòria de su editor, confidente y también escritor Joan Sales. Y, para tener otra mirada y entender un poco más la autora, el Mercè i Joan de Eva Comas Arnal, premio Proa del 2024.

La cubierta de ‘La plaça del Diamant’, de Mercè Rodoreda, publicada por Club Editor

‘La por de Montalbano’, d’Andrea Camilleri

Y llegamos al bonus track: La por de Montalbano. En el centenario del autor siciliano que creó al mítico, carnal y tangible comisario Montalbano, hay una nueva entrega de seis de sus historias publicadas en El balancí. Pau Vidal lo vuelve a transportar al catalán con sus traducciones inconfundibles. Leyéndolo, se diría que Sicilia está realmente en Cataluña. Posiblemente, en la Garrotxa, aunque no tenga mar.