La Navidad es un buen momento para sumergirse en el mundo de la literatura. Y, aprovechando que se acercan los Reyes, también es una muy buena época para descubrir autores y regalar libros, sean de poesía, novela gráfica, novela histórica o de cualquier tipo de género. Estas son mis diez recomendaciones para leer o regalar este año, muchas de las cuales han sido publicadas en el último año. Incluye novelas que te ayudan a crear imágenes mentales de la historia reciente de algunas ciudades, como Barcelona o Girona, pero también hay otras que simplemente ayudan a desconectar y sumergirse en la narrativa. Otras también ayudan a reflexionar y replantearse conflictos sociales presentes en el día a día. Sea como sea, todos enganchan desde el primer momento. Es la primera entrega de la serie ‘Libros para regalar elegidos por 4 generaciones’. Comenzamos con la generación Z, y continuaremos con la Y –los millennials–, la generación X y los boomers.

‘Les noies de Sants’, de Tània Juste

Les noies de Sants (Columna Edicions) es el último libro de la escritora barcelonesa Tània Juste. Esta novela histórica contemporánea, inspirada en la familia de la autora, nos traslada a la Barcelona industrial, concretamente al barrio de Sants. Cinco chicas, tal como bien dice el título, acompañadas de su padre abandonan el campo valenciano para comenzar una nueva vida en una ciudad en expansión como Barcelona. Aquí, sin embargo, no todo es tan fácil ni bonito como pensaban. Durante todo el libro, la escritora reflexiona sobre qué papel tuvo la mujer durante la primera dictadura de Primo de Rivera, el breve período posterior de República, la Guerra Civil española y la cruda posguerra.

Imagen de la portada de ‘Les noies de Sants’, de Tània Juste / Amazon

‘La nena del cafè Norat’, de Carmina Roura Dalmau

La nena del cafè Norat (Viena Edicions) nos traslada a la Girona de principios del siglo XX, especialmente al corazón del Barri Vell. Este libro de Carmina Roura Dalmau, publicado en junio de 2024, cuenta la historia de la hija de la familia que regentaba el café Norat, uno de los locales de toda la vida de Girona, en la Rambla de la Llibertat, ahora conocido desde hace décadas como l’Arcada. De joven, como muchas mujeres de la época, se vio obligada a casarse con un hombre, Laureà, el abuelo de la escritora. Era de familia humilde, pero tenía un futuro prometedor. La novela narra la riqueza y las comunidades, pero también las miserias, y ayuda a crear una imagen mental de la Girona de hace cien años.

Imagen de la portada de ‘La nena del cafè Norat’, de Carmina Roura / Edicions Viena

‘La Casa de les Tres Xemeneies’, d’Andreu Claret

La Casa de les Tres Xemeneies (Edicions Columna) es el último libro -y el más vendido- de Andreu Claret. Publicado este mismo 2025, nos traslada a la Barcelona de 1962 a través de Ramón, un joven de dieciocho años nacido en el exilio. Concretamente, nos transporta a la riada del Vallès del 62, que golpeó con mucha dureza los barrios de la ciudad. Desde la casa donde vive en el Poble-sec, frente a las emblemáticas tres chimeneas industriales del barrio, el protagonista nos guía por una Barcelona oscura y atemorizada, pero que al mismo tiempo comienza a ver algunas de las grietas luminosas del tramo final de la dictadura franquista.

Imagen de la portada de ‘La Casa de les Tres Xemeneies’, d’Andreu Claret / Amazon

‘Per si un dia tornem’, de María Dueñas

Per si un dia tornem, una traducción de Por si un día volvemos de María Dueñas, editado también por Columna este 2025, es la historia de una mujer que vivió el auge colonial que terminó con la Argelia francesa. Una historia cruda y punzante de una mujer obligada a huir por el Mediterráneo -una imagen que sigue siendo el pan de cada día- y enfrentarse a trabajos muy precarios para sobrevivir. Una historia de miseria humana y superación que también rescata la memoria de los pieds-noirs. Es decir, de los colonos europeos, mayoritariamente franceses, pero también mallorquines y roselloneses, que vivían en Argelia.

Imagen de la portada de ‘Per si un dia tornem’, de María Dueñas / Amazon

‘El gat i les estrelles’, de Jordi Lara

El gat i les estrelles, editado por Proa, es una fábula visionaria, tal como la define el autor, Jordi Lara, que acaba de salir del horno. Se sitúa en un mundo futurista con un aire distópico. Un mundo absolutamente devastado por el cambio climático en el que un grupo de artistas se ha exiliado para huir de una sociedad que no ha sabido cuidar la naturaleza, y menos aún el arte. En este reducto artístico, anárquico, sin espíritu gremial, se encuentra un viejo compositor muy exitoso que ha terminado huyendo de la sociedad global al ver una gran pérdida de respeto por el arte. Desde este oasis artístico -bruto, para algunos- Lara se adentra en una reflexión sobre el sentido del arte y su importancia para la vida. El libro, además, está ilustrado por la brillante Paula Bonet, quien permite crear paisajes anímicos para plasmar la decadencia artística del futuro que dibuja.

Imagen de la portada de ‘El gat i les estrelles’, de Jordi Lara / Amazon

‘1984’, de George Orwell

1984, publicado en 1948 y reeditado en diversas ocasiones, es uno de los grandes clásicos de la literatura moderna. Esta novela de George Orwell, considerada por algunos el máximo exponente de la literatura distópica, nos traslada a una sociedad totalitaria donde la policía del pensamiento persigue la disidencia, las ideas, cualquier cosa que se salga de la norma dictada por el gran hermano. Orwell ya dijo en su momento que no creía que todo el mundo descrito en 1984 llegara a cumplirse en la vida real, pero que muchas cosas que describía sí que pasarían. Y, casi ochenta años después, muchos de los aspectos que ya auguraba Orwell se han terminado trasladando a la realidad.

Imagen de la portada de ‘1984’ de George Orwell / Amazon

‘Profecia’, de Raül Garrigasait

Profecia (Edicions de 1984) es la novela más reciente del escritor originario de Solsona Raül Garrigasait. Este libro, publicado hace dos años, nos sitúa en la Barcelona actual -en aquel momento a dos años vista-, con una invasión de jabalíes como hilo conductor. A pesar de que es una imagen muy vívida, Garrigasait aprovecha la figura del jabalí para plantear una confrontación entre lo urbano y lo natural, la civilización y lo que define como orígenes oscuros, animales. Es una obra que, durante todo el libro, genera una atmósfera oscura, pero que también hace reír. Incluso, reír de rabia.

Imagen de la portada de ‘Profecia’, de Raül Garrigasait / Amazon

‘El matí de la sega’, de Suzanne Collins

El matí de la Sega (Fanbooks) es la quinta entrega de la ya mítica saga Els Jocs de la Fam, de Suzanne Collins. Como la anterior, este libro es una precuela que sitúa al lector en el año del segundo vasallaje de los Veinticinco donde desde el Distrito 12 un joven Haymitch Abernathy tiene que competir con el doble de tributos. Lejos de su familia y su amada, Haymitch lucha sin esperanzas por llevarse la victoria agridulce de estos juegos, en una arena llena de misterios y sorpresas. Con esta entrega, Collins retorna al lector al universo de Panem, pero esta vez desde la visión de uno de los personajes más queridos del primer libro que la catapultó al éxito. Un libro clave para adentrarse aún más en el ecosistema de Els Jocs de la Fam.

Imagen de la portada de ‘El matí de la sega’, de Suzanne Collins / Amazon

‘La noia del llac’, de Steph Bowe

La noia del llac, de Steph Bowe, editado en catalán por la Editorial Galera en el año 2011, es la primera obra que escribió la autora australiana, cuando solo tenía dieciséis años. Se trata de un libro fácil y comprensible, catalogado como literatura juvenil, que reflexiona sobre la amistad y su importancia en un contexto muy adverso. Sobre todo después de que el protagonista, que padece una enfermedad terminal, intente quitarse la vida. Con personajes muy castigados por la vida, Bowe hace una reflexión pura de tenerse el uno al otro, de la amistad y del hecho de saber cuidar las relaciones humanas.

Imagen de la portada de ‘La noia del llac’, de Steph Bowe / Amazon

‘L’assistenta’, de Freida McFadden

L’assistenta, de Freida McFadden, editado en catalán por Rosa dels Vents, es un thriller trepidante que engancha al lector desde el primer momento. Ha sido galardonado con la categoría de mejor novela en el Premio València Negra. La novela cuenta la historia de una mujer que trabaja cada día limpiando la casa de la familia Winchester, una familia con mucho poder adquisitivo con quien no mantiene mucha relación. Y vive con ellos, pero en una minúscula habitación de la buhardilla. Un día, sin embargo, harta de su vida, decide probarse uno de los vestidos de la mujer de Nina, la matriarca. Un gesto aparentemente inofensivo, pero que desencadena una montaña rusa de emociones que engancha, y mucho.