La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, también podría añadir «y de Girona». Y no por el habitual chiste de Polònia, cuando imita al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y su famosa coletilla «Y Girona, más», sino por el gran número de visitas institucionales como consejera a las comarcas de Girona y, especialmente, a la capital gerundense. De hecho, esta inclinación hacia Girona ya fue adelantada por El Món, pero su agenda entre el año 2024 y 2025 confirma la tendencia. Algunos relacionan estos datos con una estrategia para repetir la candidatura como alcaldable del PSC en Girona. Ya fue la cabeza de lista en las elecciones municipales de 2023, y las ganó por 656 votos, aunque no obtuvo la alcaldía porque empató en número de concejales con la candidatura del cupaire Lluc Salellas, quien pactó con Junts y ERC. Su entorno asegura que por ahora ni siquiera piensa en las municipales ni en repetir como alcaldable, pero es un horizonte que nadie descarta.

Sea como sea, su fuerte presencia como invitada en actos en tierras gerundenses es confirmada por la respuesta de Transparencia a un ciudadano que solicitó los datos respecto al período que va desde su toma de posesión, en agosto de 2024, hasta finales del año 2025. Así se ha sabido a cuántos de estos actos asistió y en cuántos se excusó. El Món ha tenido acceso a la respuesta. En resumen, la consejera Paneque, en este período asistió como invitada a 242 actos, de los cuales 117 fueron en la demarcación de Barcelona y 79 en Girona, muy lejos de los 46 del resto de veguerías, es decir, Tarragona, Cataluña Central, Ponent, Pirineo y Aran, Penedès y Tierras del Ebro. Es decir, el 48% de los actos fueron en Barcelona; el 32,64%, en las comarcas de Girona y un 19%, en el resto de Cataluña. Por ciudades, en Barcelona fueron 93 actos y 52 en la ciudad de Girona.

Más de mil invitaciones recibidas

Según la documentación, la consejera recibió 1.001 invitaciones para diferentes actos desde su nombramiento como consejera hasta diciembre de 2025. Paneque aceptó 242. Las descartadas lo fueron ya sea porque superaban el «ámbito departamental», o por «incompatibilidad con otras reuniones», o bien por coincidencia con sesiones del Parlamento. En estos últimos casos, asistió, por delegación, un representante del mismo departamento o de su ámbito de acción, como el presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña o de la Agencia Catalana del Agua o directores generales.

Las cifras son claras. De las 242 invitaciones aceptadas solo 3 fueron en la veguería del Pirineo Aran (1,24%); 6 en Tierras del Ebro (2,48%) y en Tarragona (2,48%); 8 en el Penedès (3,31%), 11 en Ponent (4,55%) y 12 en Cataluña Central (4,96%). En cambio, Girona supone el 32,64% de las asistencias a actos por invitación y Barcelona, un 48,35%. Destacan de estas cifras que 52 de las 242 invitaciones aceptadas son en la misma ciudad de Girona.

La consejera de Territorio, Sílvia Paneque, en la cabina del nuevo tren de FGC para la línea Lleida-Terrassa / ACN

Actos muy diversos: de Temporada Alta, a un festival de flamenco

La documentación entregada por el departamento incluye la descripción del acto, así como los motivos de la asistencia o de no asistir. Uno de los motivos que excluyen la presencia de la consejera es que el acto es de un «ámbito no departamental». Un argumento utilizado para festividades, celebraciones o actos que no corresponderían a tareas de su consejería. En cambio, para la ciudad de Girona o su demarcación este «ámbito no departamental» es más relativo. Por ejemplo, la consejera presidió el Premio Prudenci Bertrana, la inauguración del Temporada Alta Festival, la cena solidaria de Cáritas Girona, la inauguración del Festival de Flamenco de Girona, la Fiesta de la Virgen del Pilar, el pregón de los actos de Semana Santa en la capital gerundense, los premios de Literatura Gastronómica, la inauguración del Festival de Cine de Blanes, la presentación del libro La dignidad del Pueblo de Santa Eugènia de Ter –un antiguo municipio que ahora es un barrio de Girona–, la procesión de los Dolores de Besalú, el encuentro del Campus de Salud de Girona o una cena solidaria en Quart.

El departamento subraya que la consejera recibe más invitaciones de Girona

Ante estos datos, fuentes de la consejería subrayan dos cosas: que Paneque asiste a muchos otros actos que no aparecen en la lista facilitada a través de Transparencia –que solo hace referencia a las invitaciones– y que recibe más invitaciones de las comarcas gerundenses que de otras zonas. «La consejera dedica una gran parte de su agenda a actos a los que no asiste como invitada, sino como organizadora o convocante, porque los monta la misma consejería, que tiene muchas áreas y mucha actividad, y estos son por todo el país. En cuanto a las invitaciones, recibe muchas más de su territorio que de otras zonas, lo que se traduce en más asistencias», responden. «Este gobierno intenta atender todas las peticiones, ya sea a través de los consejeros y consejeras como de los diferentes miembros del Gobierno. Además, desde los mismos departamentos, en este caso Territorio, se programan diferentes acciones. Por ejemplo este último mes la consejera ha asistido a actos en Lleida, en el Ebro, en la Cerdanya, en el valle del Llord, Girona, el Empordà, el Baix Llobregat, Barcelona, el Barcelonés, entre otros. Es evidente, pero, que como consejera de Girona y diputada, el grueso de las invitaciones provienen justamente de este territorio y por responsabilidad se procura atender todas las peticiones posibles», concluyen.