El Sindicat de Llogateres ha mostrat el seu escepticisme sobre l’acord entre el Govern i els Comuns i que, a falta del que faci ERC, suposa la primera pedra dels pressupostos de la Generalitat. El sindicat assenyala que un dels punts de l’acord, el que parla sobre la compra especulativa d’habitatge, té “limitacions serioses”. “La limitació ha de ser clara: només s’ha de poder comprar un pis si és per a viure-hi”, assenyalen des del sindicat.
El col·lectiu assenyala que l’acord entre el Govern i els Comuns evitarà que es puguin comprar edificis. “Comprar un edifici, fer fora els veïns, vendre’l de seguida a un preu molt més alt. Això és la pràctica especulativa més clara i aquesta llei la permetria”, denuncien. De fet, des del sindicat lamenten que el text rubricat per PSC i Comuns no ofereix “garanties” d’estabilitat per als llogaters, i asseguren que l’única solució és que “si algú compra un bloc de pisos sencer on viu gent, se l’ha d’obligar a fer contractes nous amb baixades de preu”. Les llogateres assenyalen que “només així es pot evitar que la compra d’un bloc impliqui l’expulsió de qui hi viu”.
Des del sindicat, a més, lamenten que “tot dependrà dels ajuntaments”, un fet que suposarà que es necessitaran “271 plans urbanístics”, un tràmit que denuncien que implica tornar a “allargar terminis”. “Ja hem vist amb quin rigor ajuntaments com el de BCN fan complir la norma urbanística. Aquesta limitació s’ha de fer automàticament a tot el país!”, assenyalen en un post a les xarxes socials.
Un text retallat i “ple de forats”
Un dels altres aspectes que denuncien des del Sindicat de Llogateres és que la norma és “plena de forats” i apel·len a la mobilització i la pressió cap al Govern i els partits polítics assenyalant que encara són a temps d’evitar aquesta norma. “Necessitem una llei aplicable, sense escletxes i que acabi de veritat amb l’especulació amb l’habitatge”, asseguren des del sindicat qui critiquen que “han descafeïnat l’informe original”.