La indústria del porc denuncia la gestió incorrecta de la crisi de la PPA

El descobriment de tres casos de pesta porcina africana (PPA) fora dels límits de la zona de risc controlada ha encès totes les alarmes en el sector porcí català. L’ampliació de les fronteres de la malaltia ha fet esclatar els responsables de la indústria del porc, agrupats en la Junta de Preus del Porc de Mercolleida, que ha denunciat una gestió que consideren “incorrecta” de l’amenaça sanitària. Fins al punt, temen els empresaris, que la crisi es podria eternitzar, amb els greuges econòmics que això comportaria per al primer segment de l’agroalimentari del Principat. Assenyalen el cas d’Alemanya com un possible horitzó pessimista: al país centreeuropeu, cal recordar, es van descobrir casos de PPA l’any 2021, i cinc anys després, encara hi conviuen. Com a resultat, el teixit carni alemany ha vist reduïda la producció de derivats del porc en un 25%, una xifra insostenible per a qualsevol teixit empresarial que es vulgui saludable.
En les primeres setmanes de la infecció, a finals del novembre i principis del desembre del 2025, havien agraït el ritme de la resposta per part de la Generalitat; si bé havien reclamat accelerar el sacrifici dels senglars a la zona infectada, al voltant de la regió metropolitana de Barcelona. Segons l’empresariat porcí, matar els animals dins el radi de 20 quilòmetres era “l’única manera d’evitar l’expansió del virus”. Ara, tres mesos després, consideren que “no s’ha avançat prou” en aquesta actuació, que continuen considerant essencial.
La consideren, val a dir, contra el criteri dels experts de la Comissió Europea, que marca el ritme de la gestió de casos com aquests. El govern dels 27 ha insistit en diverses ocasions que la persecució dels animals en la zona afectada pot ser contraproduent, en tant que els nuclis d’individus poden dispersar-se i fugir cap a entorns, ara per ara, assegurats, disparant el risc de contagi fora dels 20 quilòmetres en qüestió. La recomanació, segons han explicat sovint veus de l’executiu, és “deixar-los morir tranquils”, i esperar que l’expansió estigui controlada per passar al sacrifici. En aquest sentit, la indústria del porc reconeix que les seves propostes haurien d’encaixar amb “l’enfocament legislatiu i científic”; si bé no s’han aventurat a plantejar com es resoldria aquesta contradicció.
“Efectes” sobre el teixit productiu
Segons els empresaris que formen part de la Junta, les decisions de les administracions no estan prioritzant la “realitat pràctica” d’aquesta malaltia, i els estralls que causa sobre el sector. Cal recordar que el porcí acumula la immensa majoria de l’activitat econòmica de l’agroalimentari català, amb més d’un 70% del comerç exterior d’aquest segment. La concentració arriba fins al punt que veus de les organitzacions pageses han arribat a assegurar que “si cau el porc, caiem tots”. En aquest sentit, des de l’organisme alerten que una expansió fora de control de la PPA podria malbaratar tot el teixit productiu, que és el motor principal de moltes economies locals, especialment a l’interior del Principat.
“Alemanyització” de Catalunya
Les empreses centrades a la matança del porc alerten que, malgrat els acords comercials assolits amb diversos clients exteriors -la regionalització, per exemple, que ha aconseguit limitar a l’entorn de Barcelona les restriccions d’exportacions a mercats tan rellevants com la Xina-, ramaders de tot el país ja “paguen la factura” de la PPA. En aquest sentit, entren en detall sobre els greuges que va causar un contagi sense control en el cas alemany: des del setembre del 2020, quan es van detectar els primers casos, ja han tancat 5.000 explotacions porcines, especialment aquelles més petites. Per evitar aquesta patacada, insten les institucions catalanes i espanyoles a “prendre mesures realistes” per al control del senglar.