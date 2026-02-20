Les dades de la compravenda d’habitatges a Catalunya mostren que el sector immobiliari manté bona salut i durant el mes de desembre va pujar un 9,9% respecte de l’any anterior i suma fins a 8.181 operacions en el darrer mes del 2025 i suposa que és el quart mes amb un creixement d’aquestes operacions. En total, del total de les compravendes a Catalunya 7.603 es van realitzar sobre habitatges lliures i 578 sobre immobles de protecció oficial i, atesa l’antiguitat dels immobles, 1.731 operacions van correspondre a habitatges nous, i 6.450 de segona mà.
Segons l’Estadística de Transmissions de Drets de la Propietat de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) al mes de desembre es van realitzar un total de 12.798 operacions sobre habitatges; de les quals 8.181 van ser operacions de compravenda, mentre que la resta van ser herències (2.441), donacions (167) i permutes (11).
Barcelona encapçala les operacions immobiliàries
Pel que fa a les comarques on més operacions s’han concentrat durant el desembre hi destaca les comarques de Barcelona, on es van produir un total 5.278 operacions, una xifra que suposa un 6,95% més que l’any anterior. A la capital de Catalunya la segueixen les comarques de Tarragona amb 1.292 operacions i les de Girona amb 1.158 operacions més, amb pujades del 20,9% i del 22,2%, respectivament. La part negativa la protagonitza Lleida, on s’han registrat un 8,3% menys d’operacions amb ‘només’ 453 compravendes.
Catalunya puja mentre Madrid baixa
A l’Estat espanyol la xifra de compravenda d’habitatges es va situar en les 58.271 operacions, un 10,7% més que en el mateix mes del 2024. Una xifra, però, que no ha estat homogènia, ja que Cantàbria és on s’ha registrat una pujada més elevada amb un 24,62% més d’operacions, seguit de Navarra (22,92%) i Canàries (20,57). Catalunya, a més, també ha experimentat una pujada (9,9%), una xifra que contrasta amb Madrid, on les operacions de compravenda han patit una davallada del 4,94% respecte del mateix mes l’any 2024.