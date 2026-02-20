Los datos de la compraventa de viviendas en Cataluña muestran que el sector inmobiliario mantiene buena salud y durante el mes de diciembre subió un 9,9% respecto al año anterior, sumando hasta 8.181 operaciones en el último mes de 2025 y siendo el cuarto mes con un crecimiento de estas operaciones. En total, del total de las compraventas en Cataluña, 7.603 se realizaron sobre viviendas libres y 578 sobre inmuebles de protección oficial y, dada la antigüedad de los inmuebles, 1.731 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 6.450 de segunda mano.

Según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de diciembre se realizaron un total de 12.798 operaciones sobre viviendas; de las cuales 8.181 fueron operaciones de compraventa, mientras que el resto fueron herencias (2.441), donaciones (167) y permutas (11).

Barcelona lidera las operaciones inmobiliarias

En cuanto a las comarcas donde más operaciones se han concentrado durante diciembre, destacan las comarcas de Barcelona, donde se produjeron un total de 5.278 operaciones, una cifra que supone un 6,95% más que el año anterior. A la capital de Cataluña le siguen las comarcas de Tarragona con 1.292 operaciones y las de Girona con 1.158 operaciones más, con subidas del 20,9% y del 22,2%, respectivamente. La parte negativa la protagoniza Lleida, donde se han registrado un 8,3% menos de operaciones con ‘solo’ 453 compraventas.

Cataluña sube mientras Madrid baja

En el Estado español, la cifra de compraventa de viviendas se situó en las 58.271 operaciones, un 10,7% más que en el mismo mes de 2024. Una cifra, sin embargo, que no ha sido homogénea, ya que Cantabria es donde se ha registrado una subida más elevada con un 24,62% más de operaciones, seguida de Navarra (22,92%) y Canarias (20,57). Cataluña, además, también ha experimentado una subida (9,9%), una cifra que contrasta con Madrid, donde las operaciones de compraventa han sufrido una caída del 4,94% respecto al mismo mes del año 2024.