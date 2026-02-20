Trump responde a la sentencia del Supremo con un nuevo arancel global del 10%

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se acoge a nuevas alternativas legales para mantener su guerra comercial a pesar de la sentencia contraria del Tribunal Supremo comunicada este viernes. En una comparecencia desde la Casa Blanca, el mandatario ha anunciado que firmará una orden ejecutiva para imponer un nuevo arancel global del 10%, que se aplicará «por encima de todos los aranceles ya vigentes» que han sobrevivido a la decisión del poder judicial.

Para esquivar las restricciones legales, sin embargo, ha optado por otra grieta legal: los jueces del Supremo solo han puesto límite a los impuestos aplicados bajo la Ley de poderes para emergencias económicas (IEEPA, por sus siglas en inglés); mientras que la nueva tarifa se fundamenta en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La norma permite a la administración aplicar restricciones comerciales temporales a países terceros bajo condiciones específicas. Según las patronales americanas, la ley abre la puerta a una tasa de hasta el 15% por un máximo de 150 días para todos los socios comerciales en caso de que se produzcan «desequilibrios significativos» en la balanza exportadora.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca / Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

«Orgulloso» de los jueces aliados

En la comparecencia en la Casa Blanca, Trump ha cargado contra la oposición y contra los jueces del Tribunal Supremo que han votado contra los aranceles, a quienes ha calificado de «desgracia» para los Estados Unidos. Ha cuestionado, de hecho, sus motivaciones; y ha dirigido burlas por haber, según él, «concedido más poderes» al ejecutivo para operar bajo leyes diferentes a la IEEPA. Por el contrario, ha alabado a su principal aliado judicial, el magistrado conservador Brett Kavanaugh -nombrado por el mismo presidente en el primer mandato tras varias acusaciones de acoso sexual contra él-, a quien ha elevado a la categoría de «genio». Kavanaugh ha emitido un voto particular contra la mayoría del Tribunal, y ha descrito varias vías que la administración puede explorar para mantener con vida alguno de los aranceles. «Estoy muy orgulloso de él», ha explicado el mandatario.