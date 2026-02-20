Trump respon a la sentència del Suprem amb un nou aranzel global del 10%

El president dels Estats Units, Donald Trump, s’agafa a noves alternatives legals per mantenir la seva guerra comercial malgrat la sentència contrària del Tribunal Suprem comunicada aquest divendres. En una compareixença des de la Casa Blanca, el mandatari ha anunciat que signarà una ordre executiva per imposar un nou aranzel global del 10%, que s’aplicarà “per sobre de tots els aranzels ja vigents” que han sobreviscut a la decisió del poder judicial.
Per esquivar les restriccions legals, però, ha optat per un altre esquerda legal: els jutges del Suprem només han posat límit als impostos aplicats sota la Llei de poders per a emergències econòmiques (IEEPA, per les seves sigles en anglès); mentre que la nova tarifa es fonamenta en la secció 122 de la Llei de Comerç del 1974. La norma permet a l’administració aplicar restriccions comercials temporals a països tercers sota condicions específiques. Segons les patronals americanes, la llei obre la porta a una taxa de fins al 15% per a un màxim de 150 dies per a tots els socis comercials en cas que es produeixin “desequilibris significatius” en la balança exportadora.
“Orgullós” dels jutges aliats
En la compareixença a la Casa Blanca, Trump ha carregat contra l’oposició i contra els jutges del Tribunal Suprem que han votat contra els aranzels, a qui ha qualificat de “desgràcia” per als Estats Units. Ha qüestionat, de fet, les seves motivacions; i hi ha dirigit burles per haver, segons ell, “concedit més poders” a l’executiu per operar sota lleis diferents de la IEEPA. Per contra, ha cantat les lloes del seu principal aliat judicial, el magistrat conservador Brett Kavanaugh -nomenat pel mateix president en el primer mandat després de diverses acusacions d’assatjament sexual contra ell-, a qui ha elevat a la categoria de “geni”. Kavanaugh ha emès un vot particular contra la majoria del Tribunal, i ha descrit diverses vies que l’administració pot explorar per mantenir amb vida algun dels aranzels. “Estic molt orgullós d’ell”, ha explicat el mandatari.