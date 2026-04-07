Ordeig insta el sector porcí a “aprofitar” la crisi de la PPA per obrir nous mercats

Quatre mesos després de l’inici de la crisi de la pesta porcina africana (PPA), el porc català encara es troba en tensió. Segons les dades exportadores del ministeri espanyol d’Economia, la facturació de la indústria porcina a l’exterior durant les primeres setmanes del 2026 va patir un retrocés agut, de més del 17% en termes interanuals. La patacada, però, ha estat qüestió de preus: tal com ha recordat el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, en comissió parlamentària, l’erosió en valor s’ha produït malgrat que els volums de venda s’han mantingut. La situació econòmica del porcí, el segment agroalimentari més important a Catalunya, roman aturada des de les primeres setmanes del gener, quan es van accelerar les converses amb els països compradors per garantir la seguretat i salubritat dels productes del Principat. El 83% dels mercats continuen oberts i actius, amb la major part de l’activitat concentrada a Europa, i encara no hi ha avenços per recuperar les pèrdues a la Xina, que va acceptar la regionalització de les compres i esquiva només la carn sortida de Barcelona. Especialment, però, el sector pateix per la reobertura a entorns com el Japó o les Filipines, que van tancar en banda les fronteres comercials per al porcí català. Davant aquesta incertesa, Ordeig ha subratllat la rellevància d’obrir-se al món. “És important no perdre els mercats tradicionals, però també aprofitar la crisi per obrir-ne i consolidar-ne de nous“, ha argumentat.
Segons Ordeig, les explotacions porcines catalanes han mantingut la resiliència tot i el repte que ha suposat el virus. “Els clients internacionals han continuat venint”, ha celebrat; a la sortida d’un 2025 especialment actiu en la cartera de les exportacions agroalimentàries catalanes. Cal recordar que, el curs passat, el porcí va concentrar prop del 72% de les vendes exteriors de la indústria càrnia catalana. Ja es va notar, val a dir, un retrocés modest en el valor de les vendes (-1,1%), especialment arran de les diverses guerres comercials en què es va veure immersa la Unió Europea, amb la Xina com a protagonista. Llavors, però, van ser les tarifes a la importació de vehicles elèctrics les que van llastar les relacions amb els compradors xinesos de derivats del porc.
En la compareixença davant els grups parlamentaris, Ordeig ha reconegut que l’inici del curs ha estat més dur per als exportadors de porc, especialment per culpa de la immensa vall de preus que han patit en les primeres setmanes del 2026. Durant les primeres onades de la crisi, cal recordar, la llotja de Mercolleida es va veure a entomar diversos abaratiments de la carn de porc -tant del porc d’engreix com del garrí- que el van portar a mínims: a principis del gener, el quilo de porc va caure fins a un euro, d’acord amb les dades de la Comunitat Professional Porcina. Des dels primers dies de febrer, però, comença a notar-se una recuperació, fins al punt que el conseller ha confirmat que, amb dades d’aquesta setmana, s’igualarà el preu previ a la crisi sanitària. Abans del desembre, cal recordar, el quilo de carn es movia al voltant dels 1,3 euros; mentre que en el darrer recompte, la passada setmana, va superar les 1,27 euros. Tot fa preveure, doncs, que les venedores càrnies catalanes puguin començar a veure certs brots verds pel que fa al valor del producte. Tot i això, ha reconegut Ordeig, el valor encara es troba lluny de la primavera del 2025: a principis de l’abril passat, d’acord amb dades de la mateixa entitat, Mercolleida oferia el quilo de porc viu a 1,75 euros, a prop dels 50 cèntims per sobre de la xifra actual.
“Descoordinació” amb Madrid
Davant la necessitat de recuperar els mercats exteriors i obrir-ne de nous, els grups parlamentaris han collat Ordeig sobre l’efectivitat de les mesures del Govern en termes de reactivació comercial. La diputada de Junts, Jeannine Abella, ha posat en dubte que els moviments de l’executiu, com ara els canvis en la zonificació de la malaltia, hagin servit per aixecar cap restricció internacional. “No hem sentit que cap altre mercat hi torni a confiar”, ha criticat la representant independentista; que no només ha dedicat dards a la Generalitat. També al ministre d’Agricultura, Luis Planas, a qui ha retret “tirar pilotes fora” en els qüestionaments al Congrés i al Senat. En aquest sentit, ha assenyalat la “manca de coordinació” entre les dues administracions pel que fa a les converses amb els compradors forans. “Sembla que tot sigui cosa de Catalunya, i ens preocupa aquesta descoordinació”, ha enlletgit Abella.
Crítiques “tramposes”
Les pèrdues causades per la infecció en els senglars, que el sector ja xifra en els centenars de milions d’euros, han obert la porta a una munió de crítiques a la dependència de les exportacions de derivats del porc que pateix l’agroindústria catalana. A la mateixa comissió, ho ha traslladat la diputada dels Comuns, Núria Lozano, que ha cridat a evitar “els errors actuals del sector”. Les crítiques han vingut des de diversos sectors: a principis de l’expansió del virus, un informe de l’Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) va ressaltar la “fragilitat” d’un agroalimentari que gravita excessivament al voltant de les necessitats del porc.
Ordeig, però, ha rebutjat aquest qüestionament, que ha considerat “trampós”. “Totes les activitats econòmiques tenen externalitats negatives. La solució és més inversió”, ha reclamat el conseller. Com a exemple, ha assenyalat a l’avenç de Catalunya en la instal·lació de plantes de biogás, un sector en el qual el país està “a la cua d’Europa”. “Ens surt el fertilitzant per les orelles, però no avancem”, ha exclamat. En aquest sentit, ha negat que la capacitat exportadora del porcí sigui un problema econòmic per al país. “Si l’automòbil necessita inversió, doncs s’hi inverteix. Però si el porcí exporta, llavors és un problema”, ha etzibat.