La, de moment, inacabable guerra a l’Iran continua arrossegant conseqüències en els mercats d’arreu del món i sobretot en el dels combustibles i l’energia. En l’obertura dels mercats el preu del barril de Brent -índex de referència a Europa- ha viscut una nova jornada de pujades i s’han enfilat fins als 111 dòlars per barril. Per la seva banda el preu del barril de cru West Texas Intermediate (WTI), de referència als Estats Units, també ha patit els efectes de la pujada i s’ha situat en els 115 dòlars per barril.
No només ha estat el petroli qui ha obert la jornada amb noves pujades, sinó que el preu del gas natural també s’ha llevat a l’alça amb el preu del gas al mercat holandès TTF -el mercat de referència europeu- amb un augment del 0,4%, un fet que ha elevat el preu per sobre dels 50 euros megavat hora.
Les borses, amb l’ai al cor per les negociacions de pau
Les borses mundials també s’han vist afectades per la manca d’entesa entre l’Iran i els Estats Units. La incertesa sobre les converses de pau entre Washington i Teheran van fer que l’índex Dow Jones i el Nasdaq americans tanquessin la jornada de dilluns amb lleugeres pujades del 0,3% i 0,5%, respectivament, tot i que els experts apunten a una jornada de dimarts en la qual es poden viure noves pèrdues només començar la jornada.
Als mercats asiàtics la situació és semblant a la dels nord-americans, ja que tant el Kospi su-coreà com l’índex de la Borsa xinesa Shenzhen han gaudit d’inicis a l’alça amb un 0,9% i un 0,45%, mentre que al Japó el Nikkei ha iniciat la jornada amb un augment del 0,2%. En el cas d’Europa, les borses obren jornada aquest dimarts després de l’aturada de Setmana Santa i apunten a obertures lleugerament positives tot i que encara es manté la incertesa.