La, de momento, interminable guerra en Irán sigue arrastrando consecuencias en los mercados de todo el mundo y sobre todo en el de los combustibles y la energía. En la apertura de los mercados, el precio del barril de Brent -índice de referencia en Europa- ha experimentado una nueva jornada de subidas y ha alcanzado los 111 dólares por barril. Por su parte, el precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, también ha sufrido los efectos de la subida y se ha situado en los 115 dólares por barril.

No solo ha sido el petróleo el que ha abierto la jornada con nuevas subidas, sino que el precio del gas natural también se ha despertado al alza con el precio del gas en el mercado holandés TTF -el mercado de referencia europeo- con un aumento del 0,4%, un hecho que ha elevado el precio por encima de los 50 euros megavatio hora.

Las bolsas, con el corazón en un puño por las negociaciones de paz

Las bolsas mundiales también se han visto afectadas por la falta de entendimiento entre Irán y Estados Unidos. La incertidumbre sobre las conversaciones de paz entre Washington y Teherán hizo que el índice Dow Jones y el Nasdaq americanos cerraran la jornada del lunes con leves subidas del 0,3% y 0,5%, respectivamente, aunque los expertos apuntan a una jornada de martes en la que se pueden experimentar nuevas pérdidas solo al comenzar la jornada.

Un petrolero en el estrecho de Ormuz rodeado de barcos militares iraníes / EP

En los mercados asiáticos la situación es similar a la de los norteamericanos, ya que tanto el Kospi surcoreano como el índice de la Bolsa china Shenzhen han disfrutado de inicios al alza con un 0,9% y un 0,45%, mientras que en Japón el Nikkei ha iniciado la jornada con un aumento del 0,2%. En el caso de Europa, las bolsas abren jornada este martes después del parón de Semana Santa y apuntan a aperturas ligeramente positivas aunque todavía se mantiene la incertidumbre.