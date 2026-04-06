La Generalitat de Catalunya ha anunciat que destinarà 20 milions d’euros dels fons europeus (programa FEDER) per desplegar 4.000 punts de recàrrega de vehicles elèctrics arreu del país. Segons l’executiu català aquesta inversió permetrà “accelerar la implementació del Pla d’Impuls al Vehicle Elèctric 2025 – 2030” i asseguren que aquesta instal·lació de punts de recàrrega és “un pas decisiu del Govern cap a un model de mobilitat més net, eficient i accessible, alineat amb els objectius europeus, i consolida Catalunya com un referent en mobilitat elèctrica a Europa”.
En un comunicat el Govern ha destacat que aquests 20 milions es destinaran a totes les fases de la instal·lació, passant dels estudis previs fins a la instal·lació dels carregadors. Aquests carregadors, precisament, tindran un gran component ‘públic’, ja que segons preveu el Govern s’instal·laran en edificis i instal·lacions públiques, com hospitals, estacions de tren, ports o altres equipaments.
De fet, la major part dels carregadors d’11 kW de potència s’instal·laran en espais denominats “d’estada llarga” com poden ser les estacions de tren. Per la seva banda el 20% dels carregadors de 50 kW, més potents, s’instal·laran en altres edificis com hospitals, edificis anomenats “d’alta rotació” i que permetran poder carregar el vehicle elèctric en una hora i mitja, aproximadament. L’executiu català afegeix que posteriorment, en una nova fase, la Generalitat també instal·larà carregadors d’alta potència (150 kW i 300 kW) destinats a poder carregar vehicles més grans i pesants i vehicles de servei com poden ser els autobusos de les flotes públiques, siguin de la Generalitat o municipals.
El cotxe elèctric guanya terreny a Catalunya
El passat dijous 2 d’abril dues de les patronals automobilístiques com són Anfac i Faconauto van publicar un informe en el qual es mostrava que el vehicle elèctric començava a imposar-se en plena crisi petroliera per l’atac a l’Iran i les seves infraestructures. En l’informe es mostrava que el mes de març va tancar amb prop de 14.000 vehicles nous (13.700) per les carreteres catalanes, uns vehicles que prop d’un terç -uns 4.000 vehicles- eren elèctrics. Aquestes xifres mostren que, comparant-les amb les del 2025, hi ha un increment de la demanda de motors alternatius del 73%.