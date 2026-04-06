La Generalitat de Catalunya ha anunciado que destinará 20 millones de euros de los fondos europeos (programa FEDER) para desplegar 4.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en todo el país. Según el ejecutivo catalán, esta inversión permitirá «acelerar la implementación del Plan de Impulso al Vehículo Eléctrico 2025 – 2030» y aseguran que esta instalación de puntos de recarga es «un paso decisivo del Gobierno hacia un modelo de movilidad más limpio, eficiente y accesible, alineado con los objetivos europeos, y consolida a Cataluña como un referente en movilidad eléctrica en Europa».

En un comunicado, el Gobierno ha destacado que estos 20 millones se destinarán a todas las fases de la instalación, desde los estudios previos hasta la instalación de los cargadores. Estos cargadores, precisamente, tendrán un gran componente ‘público’, ya que según prevé el Gobierno se instalarán en edificios e instalaciones públicas, como hospitales, estaciones de tren, puertos u otros equipamientos.

De hecho, la mayor parte de los cargadores de 11 kW de potencia se instalarán en espacios denominados «de estancia larga» como pueden ser las estaciones de tren. Por su parte, el 20% de los cargadores de 50 kW, más potentes, se instalarán en otros edificios como hospitales, edificios denominados «de alta rotación» y que permitirán poder cargar el vehículo eléctrico en una hora y media, aproximadamente. El ejecutivo catalán añade que posteriormente, en una nueva fase, la Generalitat también instalará cargadores de alta potencia (150 kW y 300 kW) destinados a poder cargar vehículos más grandes y pesados y vehículos de servicio como pueden ser los autobuses de las flotas públicas, sean de la Generalitat o municipales.

Un coche eléctrico recargando mientras está aparcado / Jordi Borràs (ACN)

El coche eléctrico gana terreno en Cataluña

El pasado jueves 2 de abril, dos de las patronales automovilísticas como son Anfac y Faconauto publicaron un informe en el que se mostraba que el vehículo eléctrico comenzaba a imponerse en plena crisis petrolera por el ataque a Irán y sus infraestructuras. En el informe se mostraba que el mes de marzo cerró con cerca de 14.000 vehículos nuevos (13.700) por las carreteras catalanas, unos vehículos que cerca de un tercio -unos 4.000 vehículos- eran eléctricos. Estas cifras muestran que, comparándolas con las de 2025, hay un incremento de la demanda de motores alternativos del 73%.