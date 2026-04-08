Las gasolineras piden precaución con el alto el fuego en Irán: «La volatilidad es impresionante»

TACO Trump volvió a cambiar el tablero geopolítico la noche del martes. Tras amenazar con una escalada definitiva en la guerra en Irán en una publicación en su red social, Truth Social, el mandatario se ha entregado a un pacto muy próximo a las condiciones de Teherán, desfavorable para sus -aún desconocidos- intereses en la región. La concesión del presidente de Estados Unidos ha permitido comenzar a reabrir el estrecho de Ormuz, y los mercados han respirado seis semanas después. El primero de todos, el petrolero: el barril Brent se acerca al final de la jornada con la caída más grave de la serie histórica, hasta los 94 dólares (-14% día a día); mientras que el West Texas Intermediate estadounidense se abarata cerca de un 17%, y se queda poco por encima de los 93 dólares. La reactivación del paso de petroleros ha servido para aliviar las tensiones sobre la industria de los hidrocarburos, que ve cómo se aleja una amenaza estructural que se daba por hecha hace solo 24 horas. Los operadores del sector, sin embargo, se niegan a cantar victoria tan pronto. Especialmente al final de la cadena de valor, entre las distribuidoras y comercializadoras independientes, que están entre las primeras víctimas económicas del terremoto en Oriente Medio. En declaraciones a Món Economia, el presidente de Petrolis Independents, Jordi Roset, aclara que el hacha de guerra permanece bien desenterrada. «La volatilidad aún es impresionante, una bajada de 20 céntimos el litro en un día es una auténtica locura», lamenta Roset.

Los actores del sector de petroleras independientes consultados por Món Economia coinciden en guardar la ropa ante la situación, y esperan que un posible estallido rompa las dos semanas de tregua en cualquier momento. Según valoran desde la Unión de Petroleras Independientes, la principal patronal de estas empresas en el Estado, la caída del Brent lo demuestra. El -13% que ha registrado la referencia comunitaria para el crudo es inaudito, pero deja el precio más de un 50% por encima de lo que había antes de la guerra, cuando el barril rondaba los 60 dólares. «Hay mucha incertidumbre sobre un final definitivo, y tardaremos en restablecer la normalidad», observa la secretaria general de la entidad, Maria Ortiz; que avisa que los estragos de la agresión estadounidense e israelí sobre Irán van más allá del cierre de Ormuz. «Hay infraestructuras dañadas, por ejemplo. Y el mercado quiere ser prudente«, añade la representante patronal.

Las primeras horas de alto el fuego han dado la razón a los inversores más temerosos: Israel ha aceptado los términos de la paz temporal con Irán, pero no con el Líbano. El ejército de Benjamin Netanyahu ha vuelto a bombardear Beirut, entre otros puntos del sur del país, y la reacción de Teherán no se ha hecho esperar. Según la agencia semi-estatal Fars ha avanzado que se ha congelado el tránsito de petroleros por el estrecho; mientras que Al Jazeera ha recogido declaraciones de un oficial militar iraní de alto rango avisando que «Teherán castigará al régimen sionista en respuesta a la masacre en el Líbano». Las partes son volátiles y, por tanto, las empresas se resguardan. «Durante los próximos quince días, debemos ser muy prudentes. Se ha puesto una fecha, pero pueden pasar muchas cosas antes», reflexiona el presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona (APESBcn), Ramon Puigfel.

Semanas «criminales»

Sobre esta coyuntura, múltiples voces del mercado petrolero temen que las agresiones vuelvan a estallar tan rápidamente como se han frenado esta madrugada. Más aún cuando, como coincide Puigfel, los beneficios de la pausa de dos semanas aún tardarán en llegar al mercado. «No podemos hacer ninguna previsión a dos o tres días», lamenta Puigfel; que recuerda oscilaciones «criminales» en las últimas semanas de entre seis y ocho céntimos diarios. Las estaciones de servicio, especialmente las independientes -aquellas que no están vinculadas a ninguna gran compañía con capacidad de refino, las Moeve, Repsol, BP o Galp- «sufren desde el primer día» los estragos de la guerra, y operan aún lejos de la normalidad previa. Una normalidad, recuerda Roset, que tenía poco que ver con la del 2024. «Antes de la guerra, los precios ya no eran bajos. El gasóleo estaba a 1,2 euros el litro, cuando unos meses antes había caído hasta los 0,9«, lamenta el empresario.

Las gasolineras independientes, a diferencia de las grandes de los hidrocarburos, aseguran haber tenido poco que decir en cómo se ha transformado el precio de los carburantes a raíz de la guerra. Lejos del número que aparecía en el monolito a principios de año, el último boletín petrolero de la Unión Europea elevaba la Sin Plomo 95 en el Estado hasta rozar los 1,6 euros el litro, y dejaba el gasóleo por encima de los 1,5 euros. El de la semana pasada fue el primer listado posterior a la rebaja del IVA a los hidrocarburos anunciada por el gobierno español hasta el 10%. Así pues, las estaciones catalanas ofrecían precios mucho más bajos que las de países vecinos, más próximos a los dos euros el litro. Ortiz, sin embargo, defiende que este encarecimiento general no se ha traducido en bolsillos más llenos para sus asociados. «Hemos tenido que inyectar más dinero en el negocio sin ninguna posibilidad de aumentar márgenes«, declara la representante de UPI. Roset está de acuerdo: «Yo gano 10 céntimos el litro si la gasolina va cara y 10 céntimos el litro si la gasolina va barata».

Imagen de una mujer llenando el depósito de gasolina / EP

A la tensión de precios se añaden los límites a la capacidad de planificación que tienen este tipo de compañías. «Trabajamos al día a día, porque normalmente tenemos ventas y consumos regulares», delinea Roset. Similar es la experiencia de Puigfel, y de sus asociados: «tenemos la capacidad de cierre que tenemos, de dos días de media«. Es decir, las estaciones pueden adquirir producto a uno o dos días vista; tres en el caso de las más grandes. Por lo tanto, no han podido aprovechar las bajadas para ampliar los márgenes; y, de hecho, un movimiento como el de este miércoles supone un golpe a corto plazo. «Puede haber problemas durante unos días. Si alguien ha comprado para dos o tres días, quizás deba bajar los márgenes e ir a pérdidas para deshacerse del producto más caro. No podemos hacerlo desaparecer», diagnostica el presidente de APESBcn. Además, la competencia se ha hecho más feroz desde finales de febrero, dado que las grandes operadoras, normalmente entre 20 y 30 céntimos más caras que las low cost, han ofrecido promociones de fidelización con descuentos relevantes. «Ha sido difícil», suspira Ortiz.

Tambalea el escudo español

Las gasolineras que operan dentro de las fronteras del Estado han tenido, en las últimas dos semanas, un mercado más calmado que los de los vecinos. A raíz de la rebaja del IVA, han visto cómo el consumo se recuperaba; y, de hecho, según Roset, durante el mes «se han vendido más o menos los mismos litros» que otros años. Ahora bien, parte de estas ventas se concentraron durante las primeras jornadas del mes, cuando los conductores catalanes se apresuraron a llenar los depósitos por miedo a un posible desabastecimiento. Desde la medida fiscal de la Moncloa, sin embargo, en las gasolineras del norte del Principado se ha abierto una nueva línea de negocio: los franceses. «La gente del sur de Francia ha visto que sale a cuenta bajar a Figueres, almorzar y cargar el coche. De hecho, algún día me he quedado sin producto en estaciones de la zona», explica el fundador de Petrolis Independents.

La rebaja del IVA, sin embargo, enfrenta problemas burocráticos. La Comisión Europea notificó por carta al gobierno español que, a su parecer, la concesión a empresas y consumidores queda fuera de las normativas comerciales europeas. Según detallaba El País, Bruselas alertó a Madrid -y a Varsovia, que ha aplicado recortes similares- que la directriz europea sobre el IVA no contempla la posibilidad de rebajas a los carburantes. A juicio del ejecutivo comunitario, la Moncloa debería haber rebajado otras cargas fiscales, como impuestos especiales sobre el carburante. Los petroleros consultados, cabe decir, ven encaje normativo en la medida. Ortiz, de hecho, espera que «Bruselas haga la vista gorda» con el Estado, porque el tipo temporal del impuesto sobre el valor añadido es «jurídicamente correcto». A diferencia, recuerda, de los movimientos que hizo Pedro Sánchez durante la anterior crisis petrolera, en 2022, a raíz de la guerra en Ucrania. Entonces, recuerda la secretaria general de UPI, «hubo un caos organizativo que perjudicó a las pequeñas operadoras». Entonces, los vendedores aplicaban una bonificación por cada litro de gasolina, y Hacienda las devolvía empresa a empresa; un plan que «ni era ortodoxo jurídicamente ni tenía sentido para las pymes y los agentes más pequeños del sector«. Roset, por su parte, ve margen para volver al 21% si la situación en Oriente Medio se mantiene estable. «El problema -añade- sería si los precios vuelven a subir, porque entonces habría riesgos para el consumo». En definitiva, el sector petrolero necesita «perspectivas de futuro relajadas», en palabras de Puigfel; y ni el posible choque entre instituciones ni la tensión congelada en Irán ayudan a dibujarlas.