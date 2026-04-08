El acuerdo del alto el fuego temporal de dos semanas entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio ha supuesto un respiro para las bolsas mundiales. A primera hora de la mañana, las principales bolsas asiáticas han abierto la jornada con ascensos destacados. El Nikkei japonés ha experimentado aumentos del 5,3%, el Kospi surcoreano del 6,7%, el Shenzhen chino un 4,1% y la bolsa de Hong Kong ha vuelto a la actividad habitual con una revalorización del 3%.

En las bolsas europeas la euforia es similar y los principales mercados han comenzado la jornada del miércoles con aumentos cercanos al 5% de media. El Ibex 35 ha amanecido con un aumento del 4%, cifra superior al FTSE británico (+2,7%) y al CAC 40 francés (+1,3%). Quien también se ha sumado a la ‘fiebre del oro’ derivada del alto el fuego ha sido el índice bursátil de acciones de la zona euro, el Euro Stoxx 50, y la bolsa de Fráncfort, que se han elevado por encima del 5%. En los mercados norteamericanos los futuros del Dow Jones registran ascensos del 2,3% y los del Nasdaq, del 3,2%.

El petróleo se desploma después de semanas de subidas

La euforia de las bolsas mundiales se ha complementado con la caída de los precios de los combustibles. El precio del barril de petróleo Brent -índice de referencia en Europa- ha caído cerca de un 15% y ya se sitúa por debajo de los 100 dólares. De hecho, después de un mes en el que la barrera de los 100 dólares se ha sobrepasado casi cada día, el precio del Brent ha caído por debajo de los 95 dólares. Por su parte, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI) -la referencia en Estados Unidos- también va a la baja y ha caído un 16% y también se sitúa por debajo de los 95 dólares.

Un petrolero se carga de crudo / EP Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Pre / DPA 09/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

La reapertura de Ormuz, el gran acuerdo de Trump y Irán

El acuerdo de paz firmado entre Irán y Estados Unidos este miércoles por la mañana incluye la reapertura del paso de los barcos por el estrecho de Ormuz. Una circulación que permitirá desbloquear el tránsito de la quinta parte del petróleo y el gas mundial. Una circulación que desde el inicio de la guerra había sido limitada por parte de Irán como medida de presión. De hecho, el estrecho de Ormuz era una de las grandes pretensiones de Trump desde el inicio de la guerra, ya que el encarecimiento generalizado de los combustibles, los productos y el aumento de la inflación podría haber puesto en riesgo la economía.