L’acord de l’alto el foc temporal de dues setmanes entre els Estats Units i l’Iran a l’Orient Mitjà ha suposat una bafanada d’aire per a les borses mundials. A primera hora del matí les principals borses asiàtiques han obert la jornada amb ascensos destacats. El Nikkei japonès ha viscut augments del 5,3%, el Kospi sud-coreà del 6,7, el Shenzhen xinès un 4,1% i la borsa de Hong Kong ha tornat a l’activitat habitual amb una revalorització del 3%.
A les borses europees l’eufòria és semblant i els principals mercats han començat la jornada de dimecres amb augments propers al 5% de mitjana. L’Ibex 35 s’ha llevat amb un augment del 4%, xifra superior a l’FTSE britànic (+2,7%) i el CAC 40 francès (+1,3%). Qui també s’ha apuntat a la ‘febre de l’or’ derivada de l’alto el foc ha estat índex borsari d’accions de la zona euro, l’Euro Stoxx 50, i la borsa de Frankfurt, que s’han enfilat per sobre del 5%. Als mercats nord-americans els futurs del Dow Jones registren ascensos del 2,3% i els del Nasdaq, del 3,2%.
El petroli s’enfonsa després de setmanes de pujades
L’eufòria de les borses mundials s’ha complementat amb la caiguda dels preus dels combustibles. El preu del barril de petroli Brent -índex de referència a Europa- ha caigut prop d’un 15% i ja se situa per sota dels 100 dòlars. De fet, després d’un mes en el qual la barrera dels 100 dòlars s’ha sobrepassat gairebé cada dia el preu del Brent ha caigut per sota dels 95 dòlars. Per la seva banda, el preu del cru West Texas Intermediate (WTI) -la referència als Estats Units- també va a la baixa i ha caigut un 16% i també se situa per sota dels 95 dòlars.
La reobertura d’Ormuz, el gran acord de Trump i l’Iran
L’acord de pau signat entre l’Iran i els Estats Units aquest dimecres al matí inclou la reobertura del pas dels vaixells per l’estret d’Ormuz. Una circulació que permetrà desbloquejar la circulació de la cinquena part del petroli i el gas mundial. Una circulació que des de l’inici de la guerra havia estat limitada per part de l’Iran com a mesura de pressió. De fet, l’estret d’Ormuz era una de les grans pretensions de Trump des de l’inici de la guerra, ja que l’encariment generalitzat dels combustibles, els productes i l’augment de la inflació podia haver posat en risc l’economia.