Seat aterra a Catalunya el seu full de ruta d’electrificació. La companyia automobilística, amb seu a Martorell, ha presentat aquest dijous el nou elèctric Cupra Raval, el primer model 100% elèctric fabricat íntegrament a Martorell. La directiva de la companyia, amb el CEO Markus Haupt al capdavant, han celebrat la fita, i assenyalen el Raval com “l’espina dorsal” del nou creixement de la marca cap a les motoritzacions alternatives. Segons Haupt, el flamant model serveix per “democratitzar l’electromobilitat” al país, en un moment en què els vehicles electrificats comencen a penetrar amb força al parc mòbil català.
Segons ha revelat Haupt durant la presentació, l’ambició es concreta en arribar a les 40.000 vendes del Cupra Raval per al 2026. L’estratègia de difusió contempla competir amb els vehicles xinesos, així com amb algunes marques europees que han aconseguit rebaixar les expectatives de preu, amb un cost de partida de 26.000 euros abans de les ajudes públiques al cotxe elèctric. Es tracta, d’aquesta manera, del Cupra més barat fins al moment. Les primeres entregues estan previstes per als mesos d’estiu. L’abaratiment dels electrificats hauria de servir, per al conseller delegat, per “obrir-se a nous mercats”; en tant que s’adreça millor al poder adquisitiu dels compradors locals. Així, busquen amortitzar una inversió d’uns 3.000 milions d’euros, als quals s’han d’afegir 300 milions dedicats a adaptar la planta de bateries a Martorell.
La presentació del nou model s’ha dut a terme aquest dijous a la Casa Seat de Barcelona, així com a diverses localitzacions europees en remot. A l’acte han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa; l’Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; i el ministre espanyol d’indústria, Jordi Hereu. Illa ha celebrat l’arribada del “primer vehicle elèctric fet a Catalunya, per posar-lo a l’abast dels ciutadans”. “Comprem cotxes elèctrics: si ho hem de fer, que sigui fet a casa”, ha reflexionat el cap de l’executiu.
Per la seva banda, Hereu ha cridat a avançar en la renovació del parc mòbil; i, en concret, a fer-ho cap a les motoritzacions alternatives. “Estem guanyant la batalla del futur”, ha esclamat el ministre; que considera el Cupra Raval un “èxit incontestable”. Collboni, finalment, ha destacat la creació de llocs de treball associada a al Seat, que dona feina a 14.000 persones; i ha celebrat que “porti el nom d’un barri de la ciutat”.