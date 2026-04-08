Hisenda preveu ingressar un 15,6% més amb la renda a Catalunya

La campanya de la renda a Catalunya podria superar els 5.386 milions d’euros aquest 2026. Aquesta és la revisió amb la qual treballa l’Agència Tributària estatal, una xifra que suposaria una recaptació dels contribuents catalans fins a un 15,6% superior que l’any anterior. Segons els càlculs facilitats per l’organisme, que aquest dimecres ha obert el termini per presentar la declaració de la renda de l’any 2025, es preveu que el 51,4% de les declaracions que es facin a Catalunya surtin a retornar, amb un import total de 2.087 milions d’euros en devolucions, un 5,4% menys que el 2023.
Tal com ha explicat en una roda de premsa recollida per diverses agències la directora general de l’organisme, Soledad Fernández, en només 48 hores es començaran a pagar les primeres devolucions d’una renda marcada en aquest exercici per l’increment de la recaptació i els avisos per no perdre el dret a algunes deduccions. En total, s’espera ingressar arreu de l’Estat fins a 24.628 milions d’euros, un 18,4% més que l’any anterior, mentre que l’import a retornar als contribuents serà un 3,2% inferior, amb 13.271 milions.
La campanya d’enguany per confirmar o modificar per internet la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’any 2025 (IRPF) contempla que es presentin 25.251.000 declaracions, xifra que suposa un augment del 2,1% respecte a l’exercici anterior i que Fernández atribueix a l’impuls en la creació d’ocupació registrada durant el 2025. El termini per fer-ho estarà obert fins al 30 de juny de 2026.
Hisenda espera que el nombre de declaracions que donin dret a devolució s’elevi fins a les 15,7 milions, un 2,8% menys que l’any passat i per un import global estimat de 13.271 milions d’euros, un 3,2% menys que l’exercici anterior. A banda, des de l’Agència Tributària estatal preveu que hi hagi un total de 7.709.000 declaracions que resultin a ingressar, un 10,3% més que el 2025, per un import de 24.628 milions d’euros. Això suposa un augment del 18,4% vers l’any passat. A parer de Fernández, aquest augment pot ser provocat principalment per l’increment dels guanys patrimonials, on tenen un gran pes les derivades dels guanys en la compravenda d’immobles.
Més presència catalana, però no per una cessió de competències
Es dona la circumstància que per a aquesta campanya es preveu que la delegació catalana de l’agència comenci a aportar més treballadors, sobretot en algunes àrees territorials on l’organisme compta amb menys pes. En aquest sentit, Fernández desmenteix que això tingui res a veure amb una cessió de més competències. “Es tracta d’ampliar persones, no significa absolutament res més” ha subratllat.