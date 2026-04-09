L’FMI alerta que la crisi petroliera persistirà més enllà de la guerra a l’Iran

Les institucions econòmiques globals s’afanyen a buscar la quadratura del cercle després de la guerra a l’Iran. El xoc econòmic global proocat per la crisi petroliera que ha sortit del conflicte ja sembla una certesa, i la trobada del Banc Mundial prevista a Nova York la setmana vinent es planteja com un punt de trobada per fer front a la potencial crisi econòmica. Així ho ha revelat la directora general del Fons Monetari Internacional, l’economista búlgara Kristalina Georgieva, que ha alertat en el seu discurs de prèvia de les jornades que fins i tot “en l’escenari més optimista”, el món sortirà d’aquesta crisi econòmicament tocat. “Rebaixem les previsions de creixement pel dany a infraestructures, el trencament de cadenes de subministrament i la pèrdua de confiança en el mercat”, ha alertat l’experta.
D’aquesta manera, per a Georgieva, s’ha arribat al pitjor territori previst pels analistes a principis de la guerra. Després d’un mes i mig, l’ofensiva nord-americana i israeliana sobre Teheran i les seves infraestructures crítiques ha provocat “xocs de proveïment severs” que superen fins i tot l’abast de les bombes. Sobre aquests càlculs, l’FMI ja ha avançat que empitjorarà substancialment les perspectives econòmiques al World Economic Outlook previst per a la primavera. La directora gerent no ha ofert una dada de creixement tancada, però ha deixat entreveure que quedarà lluny del 3,3% que marcava l’èxit internacional de cara al 2026. “El fet és que no sabem què passarà en el futur, ni el trànsit per l’estret d’Ormuz i, de fet, la recuperació del trànsit aeri a la regió”, ha remarcat l’experta; tot alertant que la guerra pot ressentir les economies del Golf molt més del que s’esperava. “El món no pot esperar anar a la guerra i que no hi hagi dolors econòmics”, ha postil·lat.
Elevant el cost dels diners
Per a Georgieva, la situació internacional ja no deixa espai per ser reparada a curt termini. De fet, ha dirigit la part més propositiva del seu missatge als governs estatals. “Endreceu casa vostra. Assegureu la resiliència”, ha ordenat l’economista búlgara, tot suggerint que el batzac està assegurat. Entre les eines necessàries per aguantar el cop, ha assegurat, hi ha la política monetària. Per a la directora gerent, els bancs centrals han “d’elevar ràpidament els tipus d’interès d’acord amb les noves expectatives d’inflació”. Malgrat que contradiuen els experts la majoria de líders macroeconòics del planeta defensen un full de ruta d’encariment del preu del crèdit. No serà fins al pròxim dia 17 d’abril que el Banc Central Europeu enviarà les actes de la seva darrera reunió, i es podrà comprovar el sentiment que impera entre els governadors.