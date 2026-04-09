La treva a l’Iran rubricada entre el país persa i els Estats Units el passat dimecres va fer que les borses revifessin i el preu del petroli comencés a baixar després de setmanes a l’alça. La inestabilitat de la treva, però, ha tornat a passar factura i tant les borses com el petroli tornen a pagar el preu de la volatilitat de la pau a l’Orient Mitjà i el petroli suma una nova jornada a l’alça mentre que les borses apunten a lleugeres millores.
En el cas del petroli, l’índex de referència europeu -el Brent- ha viscut una pujada del 2% pocs minuts després de les 8 del matí en l’obertura de la jornada i s’ha situat en el preu de 96 dòlars per barril. En el cas del barril de cru West Texas Intermediate (WTI) -índex de referència als Estats Units, l’ascens del preu del combustible ha vorejat el 3% i s’ha situat fins als 97 dòlars per barril.
Les borses obren marcades per la inestabilitat
Les borses d’arreu del món també pateixen les conseqüències de la manca d’estabilitat de la treva a l’Orient Mitjà. Després d’un dimecres de fortes pujades les principals borses europees -i també a la resta del món- l’obertura de les borses d’aquest dijous ha començat amb un cop dur al continent asiàtic. El Kospi sud-coreà cau un 1,9%, mentre que l’índex Hang Seng de Hong Kong cedeix un 0,4% i el Shenzhen xinès retrocedeix un 0,2%; i pel que fa al japonès Nikkei es produeix una caiguda del 0,6%. Als Estats Units la treva va fer que es tanqués la jornada de dimecres en números verds tant al Dow Jones com el Nasdaq, amb avenços del 2,8%.
A Europa, però, la situació és diferent i les borses mantenen l’eufòria i obren la jornada amb pujades, tímides, però pujades. En el cas de la borsa espanyola l’Ibex 35 ha començat la jornada de dijous amb un augment del 0,2%, una pujada en sintonia amb la de la resta de les borses europees com l’FTSE 100 del Regne Unit (+0,2%). A França, però, l’eufòria per la treva s’ha frenat en sec i ha obert la jornada amb una evolució plana del 0% del CAC 40, mentre que el DAX alemany ha patit l’efecte rebot i ha obert la jornada amb caigudes del 0,2%.