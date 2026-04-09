La tregua en Irán rubricada entre el país persa y los Estados Unidos el pasado miércoles hizo que las bolsas revivieran y el precio del petróleo comenzara a bajar después de semanas al alza. La inestabilidad de la tregua, sin embargo, ha vuelto a pasar factura y tanto las bolsas como el petróleo vuelven a pagar el precio de la volatilidad de la paz en Oriente Medio y el petróleo suma una nueva jornada al alza mientras que las bolsas apuntan a ligeras mejoras.

En el caso del petróleo, el índice de referencia europeo -el Brent- ha experimentado una subida del 2% pocos minutos después de las 8 de la mañana en la apertura de la jornada y se ha situado en el precio de 96 dólares por barril. En el caso del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) -índice de referencia en los Estados Unidos, el ascenso del precio del combustible ha bordeado el 3% y se ha situado hasta los 97 dólares por barril.

Las bolsas abren marcadas por la inestabilidad

Las bolsas de todo el mundo también sufren las consecuencias de la falta de estabilidad de la tregua en Oriente Medio. Después de un miércoles de fuertes subidas, las principales bolsas europeas -y también en el resto del mundo- la apertura de las bolsas de este jueves ha comenzado con un golpe duro en el continente asiático. El Kospi surcoreano cae un 1,9%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cede un 0,4% y el Shenzhen chino retrocede un 0,2%; y en cuanto al japonés Nikkei se produce una caída del 0,6%. En los Estados Unidos la tregua hizo que se cerrara la jornada del miércoles en números verdes tanto en el Dow Jones como el Nasdaq, con avances del 2,8%.

Un petrolero se carga de crudo / EP Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Pre / DPA 09/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

En Europa, sin embargo, la situación es diferente y las bolsas mantienen la euforia y abren la jornada con subidas, tímidas, pero subidas. En el caso de la bolsa española el Ibex 35 ha comenzado la jornada de jueves con un aumento del 0,2%, una subida en sintonía con la del resto de las bolsas europeas como el FTSE 100 del Reino Unido (+0,2%). En Francia, sin embargo, la euforia por la tregua se ha frenado en seco y ha abierto la jornada con una evolución plana del 0% del CAC 40, mientras que el DAX alemán ha sufrido el efecto rebote y ha abierto la jornada con caídas del 0,2%.