Seat aterriza en Cataluña su hoja de ruta de electrificación. La compañía automovilística, con sede en Martorell, ha presentado este jueves el nuevo eléctrico Cupra Raval, el primer modelo 100% eléctrico fabricado íntegramente en Martorell. La directiva de la compañía, con el CEO Markus Haupt a la cabeza, han celebrado el hito y señalan el Raval como «la columna vertebral» del nuevo crecimiento de la marca hacia las motorizaciones alternativas. Según Haupt, el flamante modelo sirve para «democratizar la electromovilidad» en el país, en un momento en que los vehículos electrificados comienzan a penetrar con fuerza en el parque móvil catalán.

Según ha revelado Haupt durante la presentación, la ambición se concreta en alcanzar las 40,000 ventas del Cupra Raval para 2026. La estrategia de difusión contempla competir con los vehículos chinos, así como con algunas marcas europeas que han logrado reducir las expectativas de precio, con un costo de partida de 26,000 euros antes de las ayudas públicas al coche eléctrico. Se trata, de esta manera, del Cupra más barato hasta el momento. Las primeras entregas están previstas para los meses de verano. El abaratamiento de los electrificados debería servir, para el consejero delegado, para «abrirse a nuevos mercados»; en tanto que se dirige mejor al poder adquisitivo de los compradores locales. Así, buscan amortizar una inversión de unos 3,000 millones de euros, a los que se deben añadir 300 millones dedicados a adaptar la planta de baterías en Martorell.

El nuevo Cupra Raval, presentado por las autoridades / ACN

Apuesta por la sostenibilidad

La presentación del nuevo modelo se ha llevado a cabo este jueves en la Casa Seat de Barcelona, así como en diversas localizaciones europeas en remoto. En el acto han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el Alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; y el ministro español de industria, Jordi Hereu. Illa ha celebrado la llegada del «primer vehículo eléctrico hecho en Cataluña, para ponerlo al alcance de los ciudadanos». «Compremos coches eléctricos: si lo hemos de hacer, que sea hecho en casa», ha reflexionado el jefe del ejecutivo.

Por su parte, Hereu ha llamado a avanzar en la renovación del parque móvil; y, en concreto, a hacerlo hacia las motorizaciones alternativas. «Estamos ganando la batalla del futuro», ha exclamado el ministro; quien considera el Cupra Raval un «éxito incontestable». Collboni, finalmente, ha destacado la creación de puestos de trabajo asociada a Seat, que da empleo a 14,000 personas; y ha celebrado que «lleve el nombre de un barrio de la ciudad».