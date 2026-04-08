Hisenda prevé ingresar un 15,6% más con la renta en Cataluña

La campaña de la renta en Cataluña podría superar los 5.386 millones de euros este 2026. Esta es la revisión con la que trabaja la Agencia Tributaria estatal, una cifra que supondría una recaudación de los contribuyentes catalanes hasta un 15,6% superior que el año anterior. Según los cálculos facilitados por el organismo, que este miércoles ha abierto el plazo para presentar la declaración de la renta del año 2025, se prevé que el 51,4% de las declaraciones que se hagan en Cataluña salgan a devolver, con un importe total de 2.087 millones de euros en devoluciones, un 5,4% menos que en 2023.

Tal como ha explicado en una rueda de prensa recogida por varias agencias la directora general del organismo, Soledad Fernández, en solo 48 horas se comenzarán a pagar las primeras devoluciones de una renta marcada en este ejercicio por el incremento de la recaudación y los avisos para no perder el derecho a algunas deducciones. En total, se espera ingresar en todo el Estado hasta 24.628 millones de euros, un 18,4% más que el año anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones.

La campaña de este año para confirmar o modificar por internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF) contempla que se presenten 25.251.000 declaraciones, cifra que supone un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior y que Fernández atribuye al impulso en la creación de empleo registrado durante el 2025. El plazo para hacerlo estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.

Hisenda espera que el número de declaraciones que den derecho a devolución se eleve hasta las 15,7 millones, un 2,8% menos que el año pasado y por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un 3,2% menos que el ejercicio anterior. Además, desde la Agencia Tributaria estatal se prevé que haya un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3% más que en 2025, por un importe de 24.628 millones de euros. Esto supone un aumento del 18,4% con respecto al año pasado. En opinión de Fernández, este aumento puede ser provocado principalmente por el incremento de las ganancias patrimoniales, donde tienen un gran peso las derivadas de las ganancias en la compraventa de inmuebles.

La directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, en una imagen de archivo / Europa Press

Más presencia catalana, pero no por una cesión de competencias

Se da la circunstancia de que para esta campaña se prevé que la delegación catalana de la agencia comience a aportar más trabajadores, sobre todo en algunas áreas territoriales donde el organismo cuenta con menos peso. En este sentido, Fernández desmiente que esto tenga nada que ver con una cesión de más competencias. «Se trata de ampliar personas, no significa absolutamente nada más» ha subrayado.