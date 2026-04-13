Las grandes petroleras se hacen de oro en la bolsa con la guerra en Irán

El precio del petróleo ha sido una víctima diaria de la guerra en Oriente Medio. Desde el estallido del conflicto, a finales de febrero, el barril Brent se ha disparado cerca de un 50%. Antes de los primeros ataques, los futuros de la referencia europea se movían entre los 65 y los 68 dólares. Seis semanas después, el crudo vuelve a superar los 100 dólares, y tiende hasta el techo que tocó a mediados de mayo, cerca de los 114 dólares. El encarecimiento ha sacudido los bolsillos de los ciudadanos, con un efecto inflacionista que no se veía desde 2022: en el Estado, el IPC saltará hasta el 3,3% con los datos completos del mes de marzo. También el negocio de industrias intensivas en energía, y de sectores fundamentados en el uso de carburantes, como la agricultura o la logística. Incluso ha hecho mella en los balances de las gasolineras independientes, que han visto cómo la bajada del consumo amenazaba sus márgenes. Solo un pequeño grupo de compañías se ha erigido en ganador: las grandes petroleras, aquellas con capacidad de refinado y amplio almacenamiento, que esperan disparar las ganancias en este ciclo de resultados correspondiente al primer trimestre del curso. El capital lo asume, y deja ver su optimismo en la cotización: las 10 petroleras con más volumen de la Unión Europea han visto cómo sus acciones se han disparado entre un 25 y un 50% desde principios de año, en poco más de tres meses.

Las principales extractoras y refineras de petróleo de la Unión han marcado el ritmo de los principales selectivos europeos en los últimos dos meses. Han sido, de hecho, uno de los indicadores indudables del sentimiento de mercado ante cada una de las sacudidas políticas que se han ido sucediendo alrededor de Oriente Medio: cuando la administración norteamericana ha tenido interés en dejar entrever una posible vía para la paz, el optimismo de los inversores ha sido inversamente proporcional a la cotización de empresas como Galp, Repsol o BP. Y, al contrario, aquellos días en los que el capital ha temido por su vida debido a la situación en Irán -como este lunes, con el segundo cierre del estrecho de Ormuz– los valores se han disparado, mientras las cotizadas dentro de sus propios listados nacionales se desangran. Según detallan fuentes sectoriales a Món Economials, «los grandes productores no paran de ganar, porque tienen capacidad de almacenamiento». Es decir, controlan el producto, y pueden adaptarse a subidas rápidas del precio de los carburantes movilizando materia prima mucho más barata.

La favorita del Ibex

En el caso del Ibex-35, este fenómeno ha sido encarnado a la perfección por Repsol. La petrolera que preside Antoni Brufau y dirige Josu Jon Imaz consta entre las que mejor se han comportado en la bolsa española este 2025. Era, hasta hace poco, el valor que más había escalado entre los 35 primeros en el Estado, con cerca de un 33% más que a finales del año pasado, hasta los 21,6 euros. Desde hace una semana, ha tomado el relevo ACS, la constructora del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que cotiza un 40% por encima de los inicios del curso.

Una pantalla de la Bolsa de Barcelona muestra la evolución del Ibex 35 y algunas empresas, entre ellas Endesa, Enagás, IAG o Inditex | Maria Asmarat (ACN)

El rally, cabe decir, ha dejado los títulos de la petrolera al borde de su techo. El consenso de los analistas que observan su comportamiento sitúa el objetivo de la acción de Repsol poco por encima de los 23 euros, menos de un 10% por encima del precio actual. Los expertos del mercado ven límites a su crecimiento a corto plazo; pero pocos, si no ninguno, recomiendan a sus clientes deshacerse de ellas. La mayoría recomienda conservarlas, ya que serán un refugio de valor mientras dure la guerra. Y más allá, si se escuchan las voces macroeconómicas. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advertía recientemente que la crisis petrolera podría extenderse «más allá» de la guerra en Irán. La misma petrolera española apoya la tesis: en un encuentro organizado por el digital madrileño El Español, el consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha alertado que ya «hay operaciones por barriles a 135 o 140 dólares», una «distorsión del mercado» que deja entrever que la presión de precios continuará. La subida de precios, a ojos de los analistas de Renta 4, genera un importante beneficio para la compañía, con un aumento potencial de ingresos de entre el 50 y el 60%. También lo señala el analista de XTB, Manuel Pinto, que recuerda que los 100 dólares el barril superan con creces los 65 dólares que preveía la empresa en el plan estratégico 2026-2028. «Si el escenario actual continúa, pueden ser grandes años», razona Pinto.

Además, la compañía española se ha ganado en los últimos meses el favor del gobierno de los Estados Unidos. En una reunión en la Casa Blanca, en la que el presidente Donald Trump buscó el consenso con las principales petroleras del planeta tras los ataques sobre Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, Imaz se postró y alineó con los planes del mandatario para el país caribeño. «Estamos listos para invertir más. Hoy producimos 45.000 barriles diarios, y estamos listos para triplicar esta cifra en los próximos tres años», previó el consejero delegado el pasado mes de enero. En el acto celebrado este lunes, ha ratificado este objetivo; y ha asegurado, de hecho, que la empresa está en posición de incrementar un 50% el output venezolano «a corto plazo».

Europa escala aún más

El 33% que ha escalado Repsol en el primer trimestre bursátil va en línea con sus competidores locales. La portuguesa Galp y la británica BP registran incrementos prácticamente idénticos; si bien la antigua British Petroleum cotiza en la bolsa de Londres a más de 579 libras la acción. Aún más intenso es el rally de la francesa TotalEnergies, que roza los 80 euros por título, un 42% más que el 1 de enero; y replica el ritmo diario de la española, con subidas intensas en aquellos días en los que la situación bélica empeora. El incremento más potente de todo el sector, sin embargo, lo registra la noruega Equinor, que roza los 40 dólares en la apertura de la sesión en la bolsa de Nueva York, cerca de un 63% más que a principios del trimestre.

Al otro lado del Atlántico, las revalorizaciones en el parquet son menos intensas: tanto Chevron como ExxonMobil muestran escaladas próximas al 23%; aunque las expectativas de resultados son tan explosivas como las de sus contrapartes europeas. Recientemente, los directivos de Exxon trasladaron a los inversores que la subida de precios por culpa de la guerra generará una facturación superior en 2.000 millones de dólares a la del primer trimestre de 2025. No en vano, Trump ha ignorado la espiral inflacionista energética y ha celebrado cada subida del barril West Texas. «Cuando el petróleo está caro, ganamos mucho dinero», se jactaba. En el caso de los inversores de las petroleras, no podría tener más razón.