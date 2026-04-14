BonÀrea bate su récord de beneficios con 102,7 millones de euros en 2025

BonÀrea Corporació cierra 2025 con un crecimiento sustancial en todas sus magnitudes de negocio. El grupo catalán de gran distribución supera los 2.860 millones de euros de facturación, un 5,4% más que el año anterior, el máximo histórico de la compañía. Sobre este incremento de los volúmenes de venta, ha registrado un beneficio de 102,7 millones de euros, un 15,6% más que en 2024. Es la primera vez en la historia que supera los 100 millones de euros de beneficio, aunque se había acercado a estos niveles de facturación en años recientes, como en 2022, cuando vendió productos por valor de unos 2.822 millones de euros.

Desde la empresa celebran este balance como una reivindicación «del modelo único de integración vertical sin intermediarios» que implementan. En palabras del consejero delegado, Ramon Alsina, «el ejercicio 2025 ha vuelto a poner de relieve la solidez del modelo». En adelante, buscarán «llegar a más personas»; ampliar la clientela dentro y fuera del Principado. Alsina reconoce que el escenario económico «sigue siendo desafiante»; pero reitera la apuesta por la gestión integral de la cadena de valor, un modelo que aporta «eficiencia y productos de calidad a mejor precio».

La planta de BonÀrea a Épila / EP

Con cierta diferencia, el segmento más exitoso del grupo BonÀrea ha sido la alimentación para humanos, con 1.634 millones de euros facturados. Se trata de un crecimiento cercano al 7% respecto de 2024. La comida para animales también ha aumentado su influencia en la caja, con 477 millones vendidos; y un incremento del 3,5% de la producción propia. El canal Food Service, aquellos productos dedicados a la restauración y la hostelería, ha crecido mucho más que el resto del negocio, con un salto del 16% en comparación con el año anterior. Más allá de la gran distribución, BonÀrea consolida la mejora en la línea de gasolineras, que ha aportado 652 millones de euros al balance total del grupo. Los puntos de repostaje de la compañía han comercializado 575 millones de litros de gasolina y diésel en los 12 meses pasados, un 10% más que en el periodo anterior.

37 nuevas tiendas

El incremento en beneficios ha ido acompañado de una acelerada inversión para mantener el crecimiento a medio plazo. En total, la compañía ejecutó actuaciones por valor de 113,45 millones de euros; un paquete en el que destaca la dedicación financiera a las obras del centro alimentario de Épila, así como las obras de mejora del complejo de La Closa, en Guissona. Además de las inversiones logísticas, a lo largo de 2025 ha abierto 37 nuevas tiendas, que han aportado unos 9.200 metros cuadrados adicionales de superficie comercial. En total, el grupo cuenta con 612 puntos de venta, que han facturado más de 1.300 millones de euros en 2025. La expansión continuará en 2026, con 20 inauguraciones previstas y 19 traslados o ampliaciones; para acabar aportando 7.000 metros cuadrados más a los entornos de venta.