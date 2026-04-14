BonÀrea bat el seu rècord de benefici amb 102,7 milions d’euros el 2025

BonÀrea Corporació tanca el 2025 amb un creixement substancial en totes les seves magnituds de negoci. El grup català de gran distribució supera els 2.860 milions d’euros de facturació, un 5,4% més que l’any anterior, el màxim històric de la companyia. Sobre aquest increment dels volums de venda, ha registrat un benefici de 102,7 milions d’euros, un 15,6% més que el 2024. Es tracta del primer cop en la història que supera els 100 milions d’euros de benefici, malgrat que s’havia acostat a aquests nivells de facturació en cursos recents, com al 2022, quan va vendre producte per valor d’uns 2.822 milions d’euros.
Des de l’empresa celebren aquest balanç com una reivindicació “del model únic d’integració vertical sense intermediaris” que implementen. En paraules del conseller delegat, Ramon Alsina, “l’exercici 2025 ha tornat a posar en relleu la solidesa del model”. En endavant, buscaran “arribar a més persones”; ampliar la clientel·la dins i fora del Principat. Alsina reconeix que l’escenari econòmic “continua sent desafiant”; però reitera l’aposta per la gestió integral de la cadena de valor, un model que aporta “eficiència i productes de qualitat a millor preu”.
Amb certa diferència, el segment més exitós del grup BonÀrea ha estat l’alimentació per a humans, amb 1.634 milions d’euros facturats. Es tracta d’un creixement pròxim al 7% respecte del 2024. El menjar per a animals també ha augmentat la influència a la caixa, amb 477 milions venuts; i un increment del 3,5% de la producció pròpia. El canal Food Service, aquells productes dedicats a la restauració i l’hostaleria, ha crescut molt més que la resta del negoci, amb un salt del 16% en comparació amb l’any anterior. Més enllà de la gran distribució, BonÀrea consolida la millora en la línia de benzineres, que ha aportat 652 milions d’euros al balanç total del grup. Els punts de repostatge de la companyia han comercialitzat 575 milions de litres de benzina i dièsel en els 12 mesos passats, un 10% mes que en el període anterior.
37 noves botigues
L’increment en beneficis ha anat acompanyat d’una accelerada inversora per mantenir el creixement a mitjà termini. En total, la companyia va executar actuacions per valor de 113,45 milions d’euros; un paquet en el qual destaca la dedicació financera a les obres del centre alimentari d’Épila, així com les obres de millora del complex de La Closa, a Guissona. A més de les inversions logístiques, al llarg del 2025 ha obert 37 noves botigues, que han aportat uns 9.200 metres quadrats addicionals de superfície comercial. En total, el grup compta amb 612 punts de venda, que han facturat més de 1.300 milions d’euros el 2025. L’expansió continuarà el 2026, amb 20 inauguracions previstes i 19 trasllats o ampliacions; per acabar aportant 7.000 metres quadrats més als entorns de venda.