La Diada de Sant Jordi d’aquest 2026 arriba en plena incertesa mundial dels mercats. Una incertesa que des de Mercabarna-Flor preveuen que no afectarà a les vendes de roses i calculen que es tornaran a vendre prop de set milions de roses, igualant les xifres de l’any 2025 i sense patir les consequencies de la inflació, la pujada del salari mínim del 23% a Colòmbia -el principal exportador- i l’augment de preus derivat de la crisi a l’Orient Mitjà.
Els majoristes catalans calculen que s’assumiran aquests costos i confien mantenir les vendes d’un Sant Jordi que cau entre setmana i lluny de la Setmana Santa. Des de Mercabarna confien que el del 2026 serà un Sant Jordi Positiu tot i la incertesa econòmica mundial. Miquel Batlle, president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor, assenyala, en declaracions fetes a l’ACN, que l’encariment del preu de les roses s’assumirà per part dels majoristes i els detallistes i calculen que els usuaris pagaran les roses un 2% més cares, superant els 5,5 euros d’inici. Malgrat l’encariment, el president dels majoristes del centre logístic espera que es mantinguin els mateixos nivells de venda de l’any passat i assegura que “totes les diades que cauen entre setmanes són bones i encara que s’encareixin una mica les roses la gent en seguirà comprant”. Una afirmació que comparteix la presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, la qual assenyala que la Diada caigui entre setmana i lluny de Setmana Sant “són auguris d’un molt bon Sant Jordi, perquè normalment vol dir que la gent es queda a la ciutat i que a les roses que es regalen en l’àmbit familiar o de parella se sumen les que es regalen en entorns laborals”.
La rosa vindrà de sudàmerica
Una de les grans incognites era com afectari l’augment del salari mñinim a Colòmbia, el principal exportador de roses a Catalunya. De fet, Mercabarna calcula que el 80% de les roses provindran de Colòmbia i un 15% de l’Equador, països on hi ha les condicions prefectes pel seu cultiu. Qui patirà una davallada serà Holanda, el productor tradicional de la rosa, ja que només el 5% de les roses que es vendran per Sant Jordi vindran del país europeu.
Enguany la rosa vermella tornarà a ser la majoritaria amb el 80% de les vendes, mentre que el 20% restant es repartirà entre les roses grogues, blanques, roses o taronges, mentre que la rosa Freedom tornarà a ser la majoritària seguida de la varietat Reed Naomi. Segons el president del Gremi de Majoristes de Mercabarna-flor la varietat Explorer “està pujant fort i guanyant adeptes, però és una rosa d’obertura ràpida i, tot i que aguanta molt, la gent està acostumada a una rosa més tancada” tot i que es mantindrà lluny de les xifres de les seves ‘germanes’.