La Diada de Sant Jordi de este 2026 llega en plena incertidumbre mundial de los mercados. Una incertidumbre que desde Mercabarna-Flor prevén que no afectará las ventas de rosas y calculan que se volverán a vender cerca de siete millones de rosas, igualando las cifras del año 2025 y sin sufrir las consecuencias de la inflación, la subida del salario mínimo del 23% en Colombia -el principal exportador- y el aumento de precios derivado de la crisis en Oriente Medio.

Los mayoristas catalanes calculan que asumirán estos costos y confían en mantener las ventas de un Sant Jordi que cae entre semana y lejos de Semana Santa. Desde Mercabarna confían que el de 2026 será un Sant Jordi positivo a pesar de la incertidumbre económica mundial. Miquel Batlle, presidente del Gremio de Mayoristas de Mercabarna-flor, señala, en declaraciones hechas a la ACN, que el encarecimiento del precio de las rosas será asumido por parte de los mayoristas y los detallistas y calculan que los usuarios pagarán las rosas un 2% más caras, superando los 5,5 euros iniciales. Pese al encarecimiento, el presidente de los mayoristas del centro logístico espera que se mantengan los mismos niveles de venta del año pasado y asegura que “todas las diadas que caen entre semana son buenas y aunque se encarezcan un poco las rosas, la gente seguirá comprándolas”. Una afirmación que comparte la presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, quien señala que la Diada caiga entre semana y lejos de Semana Santa «son augurios de un muy buen Sant Jordi, porque normalmente significa que la gente se queda en la ciudad y que a las rosas que se regalan en el ámbito familiar o de pareja se suman las que se regalan en entornos laborales».

La rosa vendrá de Sudamérica

Una de las grandes incógnitas era cómo afectaría el aumento del salario mínimo en Colombia, el principal exportador de rosas a Cataluña. De hecho, Mercabarna calcula que el 80% de las rosas provendrán de Colombia y un 15% de Ecuador, países donde existen las condiciones perfectas para su cultivo. Quien sufrirá una caída será Holanda, el productor tradicional de la rosa, ya que solo el 5% de las rosas que se venderán por Sant Jordi vendrán del país europeo.

Una mayorista preparando una rosa | Àlex Recolons (ACN)

Este año la rosa roja volverá a ser la mayoritaria con el 80% de las ventas, mientras que el 20% restante se repartirá entre las rosas amarillas, blancas, rosadas o naranjas, mientras que la rosa Freedom volverá a ser la mayoritaria seguida de la variedad Reed Naomi. Según el presidente del Gremio de Mayoristas de Mercabarna-flor, la variedad Explorer «está subiendo fuerte y ganando adeptos, pero es una rosa de apertura rápida y, aunque aguanta mucho, la gente está acostumbrada a una rosa más cerrada» aunque se mantendrá lejos de las cifras de sus ‘hermanas’.