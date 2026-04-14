El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha etzibat un nou calbot a Espanya per “abusar” dels interins a les administracions espanyoles. Segons el tribunal europeu les administracions espanyoles abusen dels interins i la temporalitat del sector públic, ja que ni la figura dels indefinits fixos, ni les indemnitzacions, ni el sistema de responsabilitat de l’Administració, ni la convocatòria d’oposicions permet sancionar ni prevenir aquests abusos contra els funcionaris.
El TJUE assenyala que a conversió dels interins en indefinits no fixos, tal com interpreten els tribunals espanyols, és incompatible amb la legislació europea i aporta “precisions” per orientar la justícia espanyola per posar fi a aquests abusos i recorda que és tasca del Tribunal Suprem espanyol determinar si les mesures de l’administració sancionen correctament aquests abusos cap als treballadors. De fet, Luxemburg assenyala que la figura dels indefinits no fixos no acaba amb la “precarietat”dels treballadors i fa que des de la justícia espanyola no es pugui sancioanr “adequadament” l’abús laboral “ni eliminar les conseqüències” de la vulneració de drets laborals que garanteix la normativa europea.
Tal com recull l’ACN, des del tribunal europeu assenyalen que les indemnitzacions que els treballadors interins reben no poden “eliminar les conseqüències” de l’abús laboral i destaca que el règim de responsabilitat de les administracions públiques és “ambigu, abstracte i imprevisible” i no té mesures efectives ni dissuasories per eliminar el dany que provoquen els abusos i els danys que causen.
Un llarg recorregut judicial
La nova sentència del TJUE és la quarta que es produeix sobre la situació dels interins a les administracions públiques espanyoles. Per la seva banda el Tribunal Suprem espanyol manté el pols i demana que el tribunal europeu sigui més especifiqui i demana si “negar el reconeixement de la condició de treballadors fixos al sector públic als treballadors indefinits no fixos” suposa la vulneració del dret europeu i demana que el TJUE aclareixi si “reconeixement d’una indemnització dissuasiva” pot ser “una mesura adequada” per prevenir aquests tipus d’abusos laborals relacionats amb la temporalitat.