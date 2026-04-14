La benzina dispara la inflació al 3,1% a Catalunya per la guerra a l’Iran

La guerra a l’Iran ja forada les butxaques dels catalans. Segons les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística, la inflació s’ha disparat al març fins al 3,1% al Principat, 1,1 punts per sobre de la del febrer. El mateix salt ha fet al conjunt de l’Estat espanyol, fins al 3,4%, una dècima per sobre de les estimacions que va llançar l’organisme estadístic a finals del mes passat. El gran protagonista del nou xoc inflacionista és la benzina, disparada a causa del terratrèmol petrolier que ha causat el conflicte a l’Orient Mitjà. D’acord amb les dades de l’institut, els combustibles líquids -incloent-hi la benzina i el dièsel- s’han disparat un 22,9% respecte del març del 2025. La tendència, fins a l’ofensiva nord-americana i israeliana sobre Teheran, era l’oposada: el gener i el febrer, l’índex es movia al voltant del 10% negatiu interanual. A més, les dades de l’INE suggereixen que la crisi inflacionista es pot estar contagiant a altres grups de productes: la inflació subjacent -la que omet els productes més volàtils de la cistella de preus, com els aliments no processats o l’energia- també escala, fins al 2,9%, dues dècimes més que al febrer. Es comencen a albirar, doncs, greuges similars als del 2022 per a les famílies catalanes.
La crisi energètica causada per la guerra també ha estat un factor de tensió per als subministraments de la llar. De fet, el paquet de productes relacionats amb l’habitatge s’ha encarit per sobre del conjunt de la cistella de preus, fins al 3,7%. El factor central ha estat el gasoil per a calefactors; que ha arribat a màxims des de principis de mes. no tant el gas natural, que s’ha contingut més que el petroli en plena guerra.
El ministeri, optimista
Des del ministeri d’Economia sostenen que les xifres que ha fet públiques l’INE ja denoten un canvi de tendència respecte de les primeres setmanes del mes de març. El departament que dirigeix Carlos Cuerpo considera que l’escalada de preus s’ha contingut gràcies a les mesures fiscals aprovades ara fa dues setmanes, entre les que destaca la rebaixa de l’IVA als carburants, ara sota la vigilància de la Comissió Europea.
El sistema, argumenten, “està dissenyat perquè el xoc extern de la guerra no es traslladi permanentment ni a la inflació ni al poder adquisitiu”. “Els efectes de les mesures fiscals sobre els carburants ja es noten als dispensadors, encara que les cotitzacions internacionals pressionin a l’alça”, afegeixen. És cert, d’acord amb les darreres dades del Butlletí Petrolier de la UE, que la benzina a l’Estat s’ha mantingut entre 20 i 40 cèntims el litre per sota dels veïns comunitaris; si bé alguns monòlits han arribat a mostrar el dièsel per sobre dels dos euros. Per altra banda, Cuerpo destaca l’efecte de la transició renovable en la crisi de preus: l’eòlica i la fotovoltaica, insisteix, “són un escut enfront l’impacte de la guerra”.