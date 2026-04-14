La gasolina dispara la inflación al 3,1% en Cataluña por la guerra en Irán

La guerra en Irán ya afecta los bolsillos de los catalanes. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, la inflación se ha disparado en marzo hasta el 3,1% en el Principado, 1,1 puntos por encima de la de febrero. El mismo salto ha ocurrido en el conjunto del Estado español, hasta el 3,4%, una décima por encima de las estimaciones que lanzó el organismo estadístico a finales del mes pasado. El gran protagonista del nuevo choque inflacionista es la gasolina, disparada a causa del terremoto petrolero que ha causado el conflicto en Oriente Medio. De acuerdo con los datos del instituto, los combustibles líquidos -incluyendo la gasolina y el diésel- se han disparado un 22,9% respecto de marzo de 2025. La tendencia, hasta la ofensiva norteamericana e israelí sobre Teherán, era la opuesta: en enero y febrero, el índice se movía alrededor del 10% negativo interanual. Además, los datos del INE sugieren que la crisis inflacionista podría estar contagiándose a otros grupos de productos: la inflación subyacente -la que omite los productos más volátiles de la cesta de precios, como los alimentos no procesados o la energía- también escala, hasta el 2,9%, dos décimas más que en febrero. Comienzan a vislumbrarse, pues, agravios similares a los de 2022 para las familias catalanas.

La crisis energética causada por la guerra también ha sido un factor de tensión para los suministros del hogar. De hecho, el paquete de productos relacionados con la vivienda se ha encarecido por encima del conjunto de la cesta de precios, hasta el 3,7%. El factor central ha sido el gasóleo para calefactores; que ha llegado a máximos desde principios de mes, no tanto el gas natural, que se ha contenido más que el petróleo en plena guerra.

El ministerio, optimista

Desde el ministerio de Economía sostienen que las cifras que ha hecho públicas el INE ya denotan un cambio de tendencia respecto de las primeras semanas del mes de marzo. El departamento que dirige Carlos Cuerpo considera que la escalada de precios se ha contenido gracias a las medidas fiscales aprobadas hace dos semanas, entre las que destaca la rebaja del IVA a los carburantes, ahora bajo la vigilancia de la Comisión Europea.

El sistema, argumentan, «está diseñado para que el choque externo de la guerra no se traslade permanentemente ni a la inflación ni al poder adquisitivo». «Los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se notan en los dispensadores, aunque las cotizaciones internacionales presionen al alza», añaden. Es cierto, de acuerdo con los últimos datos del Boletín Petrolero de la UE, que la gasolina en el Estado se ha mantenido entre 20 y 40 céntimos el litro por debajo de los vecinos comunitarios; si bien algunos monolitos han llegado a mostrar el diésel por encima de los dos euros. Por otro lado, Cuerpo destaca el efecto de la transición renovable en la crisis de precios: la eólica y la fotovoltaica, insiste, «son un escudo frente al impacto de la guerra».