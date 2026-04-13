La amenaza de Donald Trump de bloquear el paso de los barcos por el estrecho de Ormuz ya está cobrando la primera víctima. Los precios del petróleo han roto la racha positiva de descensos después de la tregua entre Irán y Estados Unidos, una racha que ha terminado este lunes 13 de abril después de que el pasado domingo Trump amenazara con bloquear el estrecho de Ormuz tras el fracaso de las conversaciones de paz.

El precio del petróleo Brent -índice de referencia en Europa- ha sufrido un aumento desenfrenado del 7,3% antes de la apertura de las bolsas y se ha vuelto a situar por encima de los 100 dólares por barril, alcanzando hasta los 102 dólares en el pico máximo de subida. En cuanto al barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) -índice de referencia en Estados Unidos, el aumento ha sido aún más pronunciado y se ha situado en un 8,5%, elevando el precio del barril hasta los 104,7 dólares por barril.

Trump se enfada con Irán y amenaza con bloquear el estrecho de Ormuz

La crisis desatada por la guerra en Oriente Medio tenía el estrecho de Ormuz como el punto estratégico de la guerra. El paso de barcos transportando petróleo y gas por esta zona quedó comprometido y los mercados se vieron gravemente afectados. Tras la tregua firmada entre Irán y Estados Unidos, los mercados se estabilizaron y disfrutaron de bajadas de los precios. Ahora, sin embargo, Trump ha protagonizado un último berrinche con Irán y anunció el pasado domingo por la tarde que la marina estadounidense bloqueará el paso de barcos por el estrecho de Ormuz.

Un petrolero se carga de crudo / EP Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Pre / DPA 09/3/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN

A través de su red social, TruthSocial, Trump aseguró que “la Marina de los Estados Unidos, la más fuerte del mundo, comenzará el proceso de bloqueo de todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz” y que dio instrucciones a los militares de marina para que busquen e intercepten «todos los barcos en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán». «Nadie que pague un peaje ilegal tendrá un paso seguro en alta mar. También comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho. ¡Cualquier iraní que dispare contra nosotros, o en barcos pacíficos, será azotado al infierno!», sentenció Trump.