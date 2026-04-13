Sánchez Llibre optará a la reelección en Foment tras eliminar el límite de mandatos

La patronal catalana de las grandes empresas, Foment del Treball, no cambiará de caras este 2026. El actual presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, ha anunciado este lunes su intención de presentarse a los comicios por tercera convocatoria consecutiva, después de ganar los dos anteriores sin oposición. Las elecciones se celebrarán el próximo 18 de mayo, dos meses antes de la fecha límite que marcan los estatutos para que caduque el presente mandato. Sánchez Llibre ha constatado su «ilusión» por mantener el proyecto que gobierna Foment desde hace ocho años, cuando tomó el relevo de Joaquim Gay de Montellà. Para hacerlo, cabe recordar, la patronal modificó su normativa interna, que limitaba a dos los mandatos que podía encadenar un dirigente. Lo hizo en paralelo a la gran patronal española, la CEOE, de la cual forma parte; y que también eliminó en 2023 el tope estatutario para la presidencia de Antonio Garamendi; a quien atribuye el germen de la decisión. «Si la CEOE no hubiera cambiado los estatutos, yo hoy no me estaría presentando», ha argumentado.

Como ya ocurrió en las anteriores dos elecciones, el presidente no prevé tener ninguna oposición en las urnas. El plazo para presentar candidaturas alternativas se agota el próximo 8 de mayo, cuando el equipo actual espera presentar el detalle de su programa de gobierno. Quien lo quiera hacer, ha detallado Sánchez Llibre, necesitará 40 avales, ratificados por empresas o sectores económicos que forman parte de Foment. Preguntado por la incomparecencia de los rivales, ha negado que haya «ninguna corriente crítica» dentro de la organización que pueda disputarle el liderazgo. «Es lo que pasa cuando llevas cuatro años llevando las riendas de una organización empresarial y se consiguen muchos de los objetivos», se ha celebrado. Si el 15 de mayo ninguna candidatura alternativa ha presentado los apoyos necesarios, el copropietario de Conservas Dani y exdiputado en el Congreso será ungido presidente sin el trámite de la votación.

Entre los logros, destaca el bloqueo a la reducción de la semana laboral a 37,5 horas semanales, una de las propuestas estrella de la ministra española de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que fue tumbada en buena parte por la oposición del mundo empresarial. También subraya el retorno de las sedes sociales de varias de las empresas que huyeron de Cataluña tras el referéndum de independencia, entre las cuales destacó el Banco Sabadell, que encontró refugio en el Principado en plena OPA hostil del BBVA. También culminaron el camino de regreso Molins y Criteria, entre otros.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, durante la presentación del informe de la SBEES sobre inmigración / ACN

Salir del «infierno fiscal»

Aunque Sánchez Llibre espera presentar su programa de gobierno definitivo el próximo 8 de marzo, ya ha ofrecido las líneas maestras del potencial tercer mandato. A juicio del empresario, el primer objetivo de su presidencia será «incrementar la productividad y la competitividad de las empresas» catalanas. También ha entrado de lleno en el debate del absentismo laboral, ahora especialmente candente por la retirada de la prueba piloto para incentivar a los CAPs a reducir las bajas laborales de los trabajadores enfermos. Según el líder empresarial, es «la principal preocupación de las empresas» del Principado; y buscará un «gran pacto con sindicatos y administraciones» para abordarla. Ha redoblado, también, sus críticas al sistema impositivo catalán, que «continúa generando un infierno fiscal» para empresas y familias, a su juicio.

El foco estará en tres tributos: Patrimonio, que pretende suprimir; Sucesiones y Donaciones, que buscará bonificar; y el IRPF, que aspira a deflactar para evitar una carga fiscal excesiva para las familias tras la espiral inflacionista de los últimos años. «Fuimos la primera organización de la sociedad civil catalana en usar esta expresión, tan contundente. Ahora la han planteado diversas formaciones políticas», ha celebrado Sánchez Llibre. Finalmente, se propone acelerar la simplificación administrativa, un objetivo que comparte con la Generalitat.