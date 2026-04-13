Sánchez Llibre optarà a la reelecció a Foment després d’eliminar el límit de mandats

La patronal catalana de les grans empreses, Foment del Treball, no canviarà de cares aquest 2026. L’actual president de l’organització, Josep Sánchez Llibre, ha anunciat aquest dilluns la seva intenció de presentar-se als comicis per tercera convocatòria consecutiva, després de guanyar els dos anteriors sense oposició. Les eleccions se celebraran el pròxim 18 de maig dos mesos abans de la data límit que marquen els estatuts perquè caduqui el present mandat. Sánchez Llibre ha constatat la seva “il·lusió” per mantenir el projecte que governa Foment des de fa vuit anys, quan va agafar el relleu de Joaquim Gay de Montellà. Per fer-ho, cal recordar, la patronal va modificar la seva normativa interna, que limitava a dos els mandats que podia encadenar un dirigent. Ho va fer en paral·lel a la gran patronal espanyola, la CEOE, de la qual en forma part; i que també va eliminar el 2023 el topall estatutari per a la presidència d’Antonio Garamendi; i a qui atribueix el gèrmen de la decisió. “Si la CEOE no hagués canviat els estatuts, jo avui no m’estaria presentant”, ha argumentat.
Com ja va passar en les anteriors dues eleccions, el president no preveu tenir cap oposició a les urnes. El termini per a presentar candidatures alternatives s’esgota el pròxim 8 de maig, quan l’equip actual espera presentar el detall del seu programa de govern. Qui ho vulgui fer, ha detallat Sánchez Llibre, necessitarà 40 avals, ratificats per empreses o sectors econòmics que formen part de Foment. Preguntat per la incompareixença dels rivals, ha negat que hi hagi “cap corrent crítica” dins l’organització que pugui disputar-li el lideratge. “És el que passa quan portes quatre anys portant les regnes d’una organització empresarial i s’aconsegueixen molts dels objectius”, s’ha celebrat. Si el 15 de maig cap candidatura alternativa ha presentat els suports necessaris, el copropietari de Conservas Dani i exdiputat al Congrés serà ungit president sense el tràmit de la votació.
Entre les fites, destaca el bloqueig a la reducció de la setmana laboral a 37,5 hores setmanals, una de les propostes estrella de la ministra espanyola de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, que va ser tombada en bona part per l’oposició del món empresarial. També subratlla el retorn de les seus socials de diverses de les empreses que van fugir de Catalunya arran del referèndum d’independència, entre les quals va destacar el Banc Sabadell, que va trobar refugi al Principat en plena OPA hostil del BBVA. També van culminar el camí de tornada Molins i Criteria, entre altres.
Sortir de “l’infern fiscal”
Malgrat que Sánchez Llibre espera presentar el seu programa de govern definitiu el pròxim 8 de març, ja ha ofert les línies mestres del potencial tercer mandat. A parer de l’empresari, el primer objectiu de la seva presidència serà “incrementar la productivitat i la competitivitat de les empreses” catalanes. També ha entrat de ple en el debat de l’absentisme laboral, ara especialment calent per la retirada de la prova pilot per incentivar als CAPs a reduir les baixes laborals dels treballadors malalts. Segons el líder empresarial, és “la principal preocupació de les empreses” del Principat; i cercarà un “gran pacte amb sindicats i administracions” per abordar-la. Ha redoblat, també, les seves crítiques al sistema impositiu català, que “continua generant un infern fiscal” per a empreses i famílies, als seus ulls.
El focus estarà en tres tributs: Patrimoni, que pretèn suprimir; Successions i Donacions, que buscarà bonificar; i l’IRPF, que aspira a deflactar per evitar una càrrega fiscal excessiva per a les famílies després de l’espiral inflacionista dels últims anys. “Vam ser la primera organització de la societat civil catalana a fer servir aquesta expressió, tan contundent. Ara l’han plantejat diverses formacions polítiques”, ha celebrat Sánchez Llibre. Finalment, es proposa accelerar la simplifiació administrativa, un objectiu que comparteix amb la Generalitat.