Les borses es tenyeixen de vermell pel nou bloqueig de l’estret d’Ormuz

El mercat de renda variable torna a començar la setmana deprimit pel fracàs de les negociacions de pau a l’Iran. Després de tancar la sessió de divendres amb alces lleugeres, esperançats per l’acostament entre Washington i Teheran, els inversors han rebut com una gerra d’aigua freda la manca d’acord de la trobada a Islamabad de dissabte. Especialment malament ha estat rebut el nou exabrupte del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha anunciat que les forces nord-americanes tornaran a tancar l’estret d’Ormuz, obert parcialment per ordre dels aiatol·làs arran de la treva acordada la passada setmana. Les males notícies bèl·liques han causat un nou encariment del cru, que torna a superar els 100 dòlars; i han provocat caigudes de més d’un 1% als principals selectius de la Unió Europea. L’Ibex és el més afectat, amb un retrocés de l’1,3%; però tant el CAC 40 francès (-0,75%) com el Dax alemany (-0,85%) s’erosionen a un ritme similar. Sobreviu millor l’FTSE 100 britànic, que només es deixa tres dècimes des de l’inici de la jornada.
En el llistat espanyol, s’ha reproduït la tendència de les darreres setmanes, amb empreses damnificades en indústries intensives en consum energètic -molt ancorades pel preu del petroli- i en aquells sectors especialment vulnerables a la conjuntura econòmica, com ara la banca. De fet, el Banc Santander consta entre els pitjors valors de l’Ibex des del toc de campana, amb una caiguda de més de l’1,9%, fins als 10,3 euros l’acció. Caixabank es deixa més d’un 1,4%, i el Sabadell, un 1,13%. Les altres tres entitats del selectiu retrocedeixen més lleugerament, totes elles al voltant o per sota del punt percentual. El pitjor valor del dia, però, és el grup d’aerolínies IAG, matriu d’Iberia, que perd un 2,75% de la cotització davant les males perspectives al segment del combustible per a aeronaus. Cal recordar que diversos operadors aeris europeus van alertar durant el cap de setmana d’un possible desproveïment de querosè en cas que la guerra es mantingui en el temps. En la mateixa línia s’explica la caiguda d’Aena, que veu retallat el seu valor prop d’un 2,1%.
No sorprenen, per altra banda, les patacades de les siderúrgiques Arcelormittal i Acerinox, amb un 1,7% i un 2% de devaluació, respectivament. A les industrials s’afegeixen, però, les tecnològiques, com ara Cellnex o Amadeus, totes dues ensorrades per valor de més d’un 2% a tocar d’un quart de 12 del migdia. Cal esmentar també el daltabaix d’Indra, assetjada per la incertesa corporativa arran de la dimissió del ja expresident, Ángel Escribano, i el nomenament de l’exCEO de Criteria, Àngel Simón, a proposta del govern espanyol. Indra, cal recordar, es plantejaria recuperar la fusió amb EM&E, l’empresa del seu exdirectiu; un procés que li va costar el càrrec a Escribano, però que tindria via lliure per reprendre’s un cop resolt el conflicte d’interessos.
Guanys petroliers
Contra la caiguda general, com ja s’ha establert en les darreres jornades baixistes de la crisi petroliera, escalen amb força les energètiques. La que més, Repsol, la més vulnerable a les batzegades del mercat pel preu del cru. La multinacional que presideix Antoni Brufau frega els 22 euros per acció, un increment de l’1,6% diari respecte del tancament de divendres. Val a dir que, a diferència d’altres moments d’inflació petroliera dels darrers dos mesos, la resta de companyies d’energia no han seguit el camí de Repsol: tant Naturgy com Iberdrola i Endesa s’han llevat en vermell, si bé amb caigudes molt més lleugeres que les de la resta de l’Ibex, inferiors al 0,5%. De fet, l’únic valor de l’Estat que guanya al costat de Repsol és la catalana Fluidra. L’empresa que dirigeix Eloi Planes, especialitzada en el sector de la piscina, creix prop d’un 0,6% i frega els 21 euros per acció.
Europa, la mateixa ferida
La tendència a l’Estat es reprodueix a la resta de les principals borses comunitàries. A França, però, hi ha més valors en verd que a la borsa madrilenya. Lidera la resistència l’empresa de software Dassault Systems, amb prop d’un 1,9% de revaloració en plena potencial crisi de la IA. La segueix TotalEnergies, impulsada un 1,6% per uns petrolis més cars que podran engreixar els seus comptes. També Thales, el gegant francès de la defensa, guanya prop d’un punt, sense la mala maror corporativa que ocupa Indra. A la part baixa del llistat hi ha, com als veïns, la banca i la indústria aeronàutica, amb valors com Société Générale o Airbus caient prop d’un 1,8%. Al Dax alemany, la defensa també aguanta el tipus, gràcies al creixement de l’1,5% de l’acció de Rheinmetall; mentre que algunes químiques -Basf i Bayer, principalment- eviten els números vermells. Per contra, s’ensorren Airbus i MTU Aero Engines, totes dues especialitzades en el món dels avions; els bancs i la manufacturera Continental.