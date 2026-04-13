L’amenaça de Donald Trump de bloquejar el pas dels vaixells per l’estret d’Ormuz ja s’està cobrant la primera víctima. Els preus del petroli han trencat la ratxa positiva de descensos després de la treva entre l’Iran i els Estats Units, una ratxa que ha acabat aquest dilluns 13 d’abril després que el passat diumenge Trump amenacés de bloquejar l’estret d’Ormuz després del fracàs de les converses de pau.
El preu del petroli Brent -índex de referència a Europa- ha patit una pujada desfermada del 7,3% abans de l’obertura de les borses i s’ha tornat a situar per sobre dels 100 dòlars per barril arribant fins als 102 dòlars en el pic màxim de pujada. Pel que fa al barril de cru West Texas Intermediate (WTI) -índex de referència als Estats Units, la pujada encara ha estat més pronunciada i s’ha situat en un 8,5%, enfilant el preu del barril fins als 104,7 dòlars per barril.
Trump s’enfada amb l’Iran i amenaça de bloquejar l’estret d’Ormuz
La crisi desfermada per la guerra a l’Orient Mitjà tenia l’estret d’Ormuz com el punt estratègic de la guerra. El pas de vaixells transportant petroli i gas per aquesta zona va quedar compromès i els mercats es van quedar greument afectats. Després de la treva firmada entre l’Iran i els Estats Units els mercats es van estabilitzar i van gaudir de davallades dels preus. Ara, però, Trump ha protagonitzat una darrera rebequeria amb l’Iran i va anunciar el passat diumenge a la tarda que la marina nord-americana bloquejarà el pas de vaixells per l’estret d’Ormuz.
A través de la seva xarxa social, TruthSocial, Trump va assegurar que “la Marina dels Estats Units, la més forta del món, començarà el procés de bloqueig de tots i cadascun dels vaixells que intentin entrar o sortir de l’estret d’Ormuz” i que va donar instruccions als militars de marina perquè busquin i interceptin “tots els vaixells en aigües internacionals que han pagat un peatge a l’Iran”. “Ningú que pagui un peatge il·legal tindrà un pas segur en alta mar. També començarem a destruir les mines que els iranians van col·locar a l’Estret. Qualsevol iranià que dispari contra nosaltres, o en vaixells pacífics, serà assotat a l’infern!”, va sentenciar Trump.