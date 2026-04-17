El preu del petroli es desploma per l’obertura d’Ormuz i dona aire a les borses

La guerra a l’Iran podria estar arribant al seu final. O així han llegit els mercats la resposta a la treva entre Israel i el Líban, que apaïvaga un dels punts calents de la regió. Després que Tel Aviv s’hagi avingut a aturar els atacs, Teheran ha anunciat la reobertura de l’estret d’Ormuz per a “tots els vaixells comercials” que fan servir la via. Malgrat que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha revelat que mantindrà el seu bloqueig, que aplicarà només als transports iranians; el mercat ha rebut amb eufòria la mesura. Només unes hores després de la fita, el barril Brent s’ha esfondrat prop d’un 11%, uns 10,6 dòlars menys, fins als 88,7 dòlars. El West Texas Intermediate, la referència dels futurs nord-americans, ha retrocedit fins als 82 dòlars, prop d’un 12% per sota de la resta de la jornada. El nou nivell deixa el barril molt per sota dels màxims que s’havien establert a principis del mes d’abril, per sobre dels 110 dòlars. Amb aquesta tensió, la benzina ha arribat a fregar els 1,8 euros el litre, mentre que el dièsel ha arribat a superar els 2 euros, per la pressió de sectors com l’agrari o la logística.
La rebaixa del petroli ha donat aire als inversors europeus, i ha activat els principals selectius borsaris comunitaris en les darreres hores de la jornada. A tancament de la setmana, l’Ibex-35 ha fet un salt pròxim al 2,2%; impulsat, precisament, per les companyies que més han patit la crisi a l’Iran. El valor del llistat madrileny que més s’ha recuperat és el grup d’aerolínies IAG, matriu d’Iberia, entre altres, amb un +5,8%, fins als 4,7 euros per acció. Per contra, s’enfonsa Repsol, amb un -5,33% que la deixa a tocar dels 21 euros. En menor mesura cauen les altres energètiques, menys depenents dels hidrocarburs, com ara Naturgy (-1,7%), Iberdrola (-0,5%) o Solaria (-2,5%).
També han recuperat la cotització els bancs, empreses especialment procícliques, que depenen en bona manera de la salut general de l’economia. El Banc Santander ha revalorat els seus títols un 4,3% fins als 11 euros; mentre que el BBVA supera els 20,2 euros per acció, un 3,53% més que a l’obertura. Les altres entitats creditícies de l’Ibex creixena un ritme més reduït, d’entre l’1,5% i el 2,9%. Entre les agraciades també està la indústria pessant: les siderúrgiques Arcelormittal i Acerinox pugen un 4,16% i un 4,33% respectivament. Ho fan gràcies al respir dels inversors per la més que probable baixada dels costos de l’energia, essencials per valorar el rendiment d’aquestes empreses.
Europa també escala
Les principals borses comunitàries mostren una tendència similar a la de l’Estat. El Dax 40 alemany creix un 2,4% per tancar la setmana, i frega els 25.000 punts. Destaquen les millores de Deutsche Bank i Commerzbank, que pugen un 2,9 i un 3,9%, respectivament. També guanyen força les industrials, com ara Siemens AG, que puja un 3,% i deixa l’acció en els 248 euros; o BMW, amb un 4% de recuperació respecte de l’inici del divendres. Per contra, les caigudes més pronunciades són les de les energètiques RWE (-4,13%) o E.On (-2%), marcades per la rebaixa del les factures. També retrocedeix Rheinmetall, un dels gegants comunitaris de la defensa, que perd embranzida davant la perspectiva de la fi de la guerra.
Similar ha estat el comportament del CAC 40 francès, que puja un 2% impulsat per la siderúrgica Stellantis, la tecnològica STMicroelectronics i l’aeronàutica Safran, totes elles amb guanys als volts del 6%. Per contra, TotalEnergies s’enfonsa un 5,3%, i la també energètica Engie es deixa un 1,1%. També cau la teleco Orange, si bé la seva patacada respon a l’oferta milionària pel segon operador francès, SFR, d’uns 20.350 milions d’euros.