La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha anunciat aquest divendres la incoació de diversos expedients sancionadors per “indicis d’infracció” en el marc de les seves investigacions sobre l’apagada elèctrica que hi va haver el 28 d’abril del 2025 arreu de l’Estat espanyol. L’organisme de competència espanyol ha recordat en un comunicat que, arran de l’apagada, va iniciar diversos expedients informatius per analitzar les circumstàncies del zero elèctric i determinar els fets rellevants “sota la perspectiva de la normativa sectorial elèctrica”.
Com a resultat d’aquestes actuacions, l’òrgan regulador subratlla que s’ha conclòs que l’incident va tenir “un origen multifactorial, a causa d’una sèrie temporal d’esdeveniments que van desequilibrar el sistema progressivament i van culminar amb el zero elèctric per sobretensió”. Aquesta conclusió sobre l’apagada estaria així en línia tant amb l’informe del govern espanyol com dels experts europeus d’Entso-E, que van considerar que l’incident va ser resultat d’un problema multifactorial, i l’obertura d’aquests expedients sancionadors es produeix a menys de dues setmanes que es compleixi un any del Blackout elèctric.
D’aquesta manera, com a resultat de les investigacions, la CNMC indica que ha detectat diversos indicis d’incompliment, alguns mantinguts durant períodes prolongats de temps, que haurien afectat el funcionament del sistema elèctric i podrien ser constitutius d’infraccions administratives. Fonts del sector han detallar a l’agència Europa Press que la incoacció d’aquests expedients sancionadors per indicis d’infracció han estat ja notificats a tots els afectats, i així s’hi ha inclòs gran part del sector.
Investigació formal d’entre 9 i 18 mesos
En aquest context, la CNMC ha comunicat aquest divendres que ha iniciat un procés per investigar formalment aquests indicis. Tot i això, precisa que els fets objecte d’aquests procediments “no impliquen, per si mateixos, l’atribució de l’origen o causa de l’apagada a les empreses afectades, atès que l’incident va respondre a un origen multifactorial”. “La incoació d’aquests expedients no prejutja el resultat final de la investigació”, subratlla Competència. Aquests procediments tenen una durada màxima que varia entre els 9 i els 18 mesos en funció de la gravetat de la infracció. En tot cas, l’organisme presidit per Cani Fernández subratlla que els interessats poden formular al·legacions i proposar la pràctica de proves que estimin procedents.
El mes de març passat, la CNMC ja va publicar el seu informe sobre el zero elèctric, en què aprovava recomanacions i propostes però no entrava al fons d’assenyalar possibles culpables de l’esdeveniment. En aquest document, el regulador espanyol constatava que el 28 d’abril del 2025 es disposava de les “eines normatives i regulatòries, així com mecanismes per garantir el subministrament” per haver evitat l’apagada elèctrica, tot i que considerava necessari abordar millores en el sistema elèctric “per donar resposta a les necessitats actuals del sistema i dotar-lo de més robustesa”, així com en la xarxa. Així, l’informe tenia una naturalesa consultiva i s’emetia “sense perjudici de la resta d’actuacions que siguin procedents en el marc de la investigació oberta sobre l’incident”.