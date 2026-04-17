La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha anunciado este viernes la incoación de varios expedientes sancionadores por «indicios de infracción» en el marco de sus investigaciones sobre el apagón eléctrico que tuvo lugar el 28 de abril de 2025 en todo el Estado español. El organismo de competencia español ha recordado en un comunicado que, a raíz del apagón, inició varios expedientes informativos para analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes «bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica».

Como resultado de estas actuaciones, el órgano regulador subraya que ha concluido que el incidente tuvo «un origen multifactorial, debido a una serie temporal de eventos que desequilibraron el sistema progresivamente y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión». Esta conclusión sobre el apagón estaría así en línea tanto con el informe del gobierno español como de los expertos europeos de Entso-E, que consideraron que el incidente fue resultado de un problema multifactorial, y la apertura de estos expedientes sancionadores se produce a menos de dos semanas de cumplirse un año del Blackout eléctrico.

De esta manera, como resultado de las investigaciones, la CNMC indica que ha detectado varios indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante períodos prolongados de tiempo, que habrían afectado el funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas. Fuentes del sector han detallado a la agencia Europa Press que la incoacción de estos expedientes sancionadores por indicios de infracción ya ha sido notificada a todos los afectados, y así se ha incluido gran parte del sector.

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández / EP

Investigación formal de entre 9 y 18 meses

En este contexto, la CNMC ha comunicado este viernes que ha iniciado un proceso para investigar formalmente estos indicios. Aun así, precisa que los hechos objeto de estos procedimientos «no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial». «La incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación», subraya Competencia. Estos procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los 9 y los 18 meses en función de la gravedad de la infracción. En todo caso, el organismo presidido por Cani Fernández subraya que los interesados pueden formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

El mes de marzo pasado, la CNMC ya publicó su informe sobre el cero eléctrico, en el que aprobaba recomendaciones y propuestas pero no entraba al fondo de señalar posibles culpables del evento. En este documento, el regulador español constataba que el 28 de abril de 2025 se disponía de las «herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro» para haber evitado el apagón eléctrico, aunque consideraba necesario abordar mejoras en el sistema eléctrico «para dar respuesta a las necesidades actuales del sistema y dotarlo de más robustez», así como en la red. Así, el informe tenía una naturaleza consultiva y se emitía «sin perjuicio del resto de actuaciones que sean procedentes en el marco de la investigación abierta sobre el incidente».