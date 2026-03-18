Un año después del apagón eléctrico general que sumió a Cataluña y el Estado español en la oscuridad, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apuesta por instaurar, durante un año, un recargo en la factura de la luz para poder pagar el coste que supuso el apagón. Competencia, en un documento que recoge la ACN, propone una resolución para que Red Eléctrica liquide los costes que supuso el apagón del 28 y 29 de abril. Según la CNMC, la reposición del sistema generó un coste de entre 34,3 y 51,6 millones de euros, un sobrecoste que debería trasladarse en proporción al consumo a comercializadoras y consumidores de entre unos 0,14 y 0,21 euros/MWh. El organismo asegura que el apagón fue un fenómeno excepcional y que, por tanto, los costes derivados del apagón podrían financiarse a través de «vías alternativas».

En una comparecencia hecha en la comisión de investigación del Senado, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, destacó que el apagón general hizo que durante dos días no se pudiera conocer el precio real de la electricidad mientras se restablecía el servicio eléctrico. Por ello, el organismo ha hecho una estimación que se basa en los costes variables del sistema y propone recuperar el importe generado en un plazo de un año con este recargo.

Imagen de archivo de Barcelona durante el apagón, a medida que algunas zonas restablecían el suministro eléctrico / ACN

La CNMC evitará señalar un responsable del apagón

La presidenta del organismo aprovechó la comparecencia en el Senado para destacar que el informe de la CNMC sobre el apagón no señalará a ningún responsable por el incidente que dejó sin servicio eléctrico a Cataluña y el Estado español. Fernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, destacó que el informe del regulador solo «recogerá conclusiones y recomendaciones, pero no asignará responsabilidades». Además, Fernández destacó que la CNMC «no tramitará las demandas de los consumidores», ya que aseguran que no tienen «competencias en esta materia. Las eventuales reclamaciones de los consumidores respecto, por ejemplo, de la calidad del servicio se tramitan ante las comunidades autónomas».