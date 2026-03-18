El ataque a una instalación energética iraní vuelve a disparar el precio del petróleo

El mercado energético no tiene dónde agarrarse para encontrar estabilidad en plena guerra en Irán. A pesar de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asegura que el conflicto «ya ha terminado», los activos militares de Washington y Tel Aviv mantienen la presión sobre objetivos prioritarios en la región. Este mediodía, según han confirmado las autoridades iraníes, los aviones israelíes y estadounidenses han golpeado el yacimiento gasífero de South Pars, el más grande del planeta. Los explosivos, según avanza la agencia Fars, habrían provocado varios incendios en la instalación, situada en la región de Asaluyeh. Desde Teherán ya preparan la respuesta ante esta ofensiva, que califican de «guerra económica total». El sector petrolero, por su parte, no ha tardado en reaccionar: el precio del barril Brent, la referencia en la Unión Europea para los derivados del crudo, se ha vuelto a disparar, y ya vuelve a rozar los 109 dólares; seis dólares por encima del cierre del martes (103 dólares).

Cabe decir que, a pesar de la escalada diaria, el precio permanece lejos de los máximos que se alcanzaron a principios de la pasada semana. Entonces, el barril de crudo rozó los 120 dólares, un nivel que hacía temer una tendencia similar a la de 2022 debido a la guerra de Ucrania. Los inversores, sin embargo, se calmaron, y redujeron la tensión sectorial hasta devolverlo a alrededor de los 90 dólares. Empresas y estados han luchado en las últimas semanas para contener el rally, con movimientos como la liberación de reservas estratégicas de petróleo. La Agencia Internacional de la Energía, que conforman una treintena de países de la OCDE, ha comenzado ya a inyectar en el mercado parte de los 400 millones de barriles de petróleo que espera poner en movimiento para garantizar el suministro y limitar el encarecimiento. El Estado español aportará unos 11,5 millones de barriles, mientras que EE.UU. pondrá más de 172 millones.

Ormuz, clave de bóveda

El epicentro de la batalla es el estrecho de Ormuz, el paso entre Irán y Omán que sirve para transitar el 25% del petróleo que se exporta al mundo diariamente. El cierre del estrecho fue una de las primeras medidas que tomó la Guardia Revolucionaria iraní como represalia por la ofensiva de Washington y Tel Aviv. Desde entonces, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca fórmulas para desbloquear la situación, pero no ha logrado movilizar a sus potenciales aliados para enviar una misión naval. La alta representante de la Comisión Europea para Asuntos Internacionales, Kaja Kallas, rompió su habitual apoyo acrítico a las posturas estadounidenses y alejó a Europa del conflicto: «no es nuestra guerra, y no la lucharemos».

Un petrolero en el estrecho de Ormuz rodeado de barcos militares iraníes / EP

En cuanto a Teherán, los últimos impactos sobre objetivos estratégicos en el país no han propiciado ningún paso atrás. De hecho, el régimen de los Ayatolás ya ha advertido que responderá con ataques sobre la infraestructura petrolera de Qatar, aliado de Estados Unidos y uno de los principales avances de los atacantes en la región. «Consideramos legítimo atacar la infraestructura de combustible, energía y gas del país de origen y tomaremos represalias contundentes a la primera oportunidad», han declarado. El gobierno que dirige Mojtaba Jameneí, de hecho, se ha comprometido a lanzar una ofensiva que «afectará los cálculos económicos de la Casa Blanca y el Pentágono».

Retroceso bursátil

El alza del petróleo de las últimas horas se ha producido cerca del cierre de las bolsas europeas, muy afectadas por la crisis energética. En el caso del Ibex-35, ha dado la vuelta al crecimiento diario, pero no ha logrado llevar al selectivo español a cotas negativas: el parqué madrileño ha sostenido el rendimiento, con un crecimiento del 0,28% diario. No ha sido así la conclusión de la jornada en otras plazas europeas: Francia ha terminado cerca del cero, con el CAC40 golpeado; mientras que el DAX40 alemán ha retrocedido cerca de un punto día a día, arrastrada por los golpes de las energéticas (E.on, con un -2,6%) o las tecnológicas (Deutsche Telekom, -2,7%). Igual de severa ha sido la caída inicial en las jornadas bursátiles en Nueva York, con el Dow Jones cayendo cerca de un 0,9% y el tecnológico Nasdaq en un 0,8% en rojo.