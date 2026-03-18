Un any després de l’apagada elèctrica general que va sumir Catalunya i l’Estat espanyol en la foscor la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) aposta per instaurar, durant un any, un recàrrec en el rebut de la llum per poder pagar el cost que va suposar l’apagada. Competència, en un document que recull l’ACN, proposa una resolució perquè Red Eléctrica liquidi els costos que va suposar l’apagada del 28 i 29 d’abril. Segons la CNMC la reposició del sistema va generar un cost d’entre 34,3 i 51,6 milions d’euros, un sobrecost que s’hauria de traslladar en proporció al consum a comercialitzadores i consumidors d’entre uns 0,14 i 0,21 euros/MWh. L’organisme assegura que l’apagada va ser un fenomen excepcional i que, per tant, els costos derivats de l’apagada es podrien finançar a través de “vies alternatives”.
En una compareixença feta en la comissió de recerca del Senat la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, va destacar que l’apagada general va fer que durant dos dies no es pogués conèixer el preu real de l’electricitat mentre es restablia el servei elèctric. Per això, l’organisme ha fet una estimació que es basa en els costos variables del sistema i proposa recuperar l’import generat en un termini d’un any amb aquest recàrrec.
La CNMC evitarà assenyalar un responsable de l’apagada
La presidenta de l’organisme va aprofitar la compareixença al Senat per destacar que l’informe de la CNMC sobre l’apagada no assenyalarà cap responsable per l’incident que va deixar sense servei elèctric a Catalunya i l’Estat espanyol. Fernández, en declaracions recollides per Europa Press, va destacar que l’informe del regulador només “recollirà conclusions i recomanacions, però no assignarà responsabilitats”. A més, Fernández va destacar que la CNMC “no tramitarà les demandes dels consumidors”, ja que asseguren que no tenen “competències en aquesta matèria. Les eventuals reclamacions dels consumidors respecte, per exemple, de la qualitat del servei es tramiten davant les comunitats autònomes”.