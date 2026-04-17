La CNMC expedienta Naturgy, Iberdrola, Endesa i Repsol per l’apagada general

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha expedientat diverses empreses espanyoles per l’apagada general del 28 d’abril del 2025. En un comunicat, el regulador ha apuntat que les sancions no corresponen a l’origen directe de la desfeta. Sí que atribueix a les firmes sancionades, però, infraccions “mantingudes durant períodes prolongats de temps, que haurien afectat el funcionament del sistema elèctric”. Entre els noms més destacats dels assenyalats hi ha Naturgy, Iberdrola, Endesa i Repsol, així com l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós II.
Amb aquest comunicat, la CNMC ha complementat la informació llançada divendres al matí, en què confirmava la incoació de diversos expedients sancionadors per els incompliments en l’ús de la xarxa que hi haurien fet estralls. Aquesta tarda ho ha concretat, i ha revelat que de ha imposat una vintena de sancions, de les quals 15 s’han repartit a parts iguals entre Naturgy, Iberdrola i Endesa. Dues més han esmenat les actuacions de la gestora de nuclears, mentre que Bahia de Bizkaia, Red Eléctrica i Repsol n’han rebut una per cap.
L’organisme ha esperat a publicar els noms de les afectades al tancament del mercat borsari, a les 5.30 de la tarda, per evitar efectes immediats sobre les respectives cotització. Val a dir que aquest divendres ja ha estat una jornada poc falaguera per a les energètiques de l’Ibex per la reobertura de l’estret d’Ormuz, i la subsegüent caiguda del preu del petroli. Repsol ha estat la més afectada, amb un retrocés de més del 5%, mentre que tant Naturgy com Endesa s’han deixat prop d’un 3%.
Una apagada “multifactorial” de 666 milions
La competència espanyola insisteix que a cap d’aquestes empreses s’hi pot atribuir una responsabilitat directa en l’apagada de l’abril del 2025. La caiguda de la xarxa elèctrica va ser, segons l’organisme que presideix Cani Fernández, una “tempesta perfecta amb diversos orígens”. Aquesta diversitat de factors ha esperonat les queixes de les sancionades, que consideren que l’operador del sistema, Red Eléctrica, “era coneixedor dels problemes de tensió”. La filial de la pública Redeia, per la seva banda, sosté que van ser les companyies les causants, pels incompliments de les centrals de generació elèctrica en un moment de tensió a la infraestructura.
En qualsevol cas, Red Eléctrica ha calculat que el cos de les operacions que han seguit l’apagada s’eleva fins als 666 milions d’euros. Es tracta d’uns 4 cèntims al dia per cada consumidor de l’Estat espanyol, l’equivalent a un consum mensual d’uns 300 quilowatts/hora. Cal recordar que, d’acord amb dades de l’OCU, cada llar de l’Estat consumeix si fa no fa uns 9 kWh diaris.